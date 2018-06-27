بعد خسارتها أمس.. البورصة تستهل تعاملات اليوم على تباين في المؤشرات

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شهدت البورصة المصرية ، تباينا في مؤشراتها كافة ، في بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والمؤشر الأوسع نطاقا .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.08% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.19% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.20% .

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وكذلك ، تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.03% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.01% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة أمس الثلاثاء ، على انخفاض جماعي ، حيث أغلق أسفل مستوى الدعم الثانوي ، 16.200 بنقاط قليلة .

وتابعت شركة « مباشر » : « ، ورغم ذلك ، فنحن نعتقد أن الحركة الحالية ، الهدف منها إعادة اختبار خط الاتجاه الهابط ، الذي تم اختراقه لأعلى منذ عدة جلسات ، وفي حالة تماسك المؤشر ، أعلى منطقة الدعم 15.800 – 16.000 ، فمن المنتظر أن يتبع ذلك ، تصحيحا قويا لأعلى ، ونحن نرجح ذلك ، ومن ناحية أخرى ، فإن الهبوط دون مستوى 15.800 ، يلغي السيناريو الإيجابي » .