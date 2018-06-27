رئيس قرعة اسكان المهندسين يعلن عن مفاجأة بمشروع 6 أكتوبر

Advertisements

أعلن رئيس لجنة القرعة بنقابة المهندسين فاروق الحكيم إن مشروع إسكان المهندسين القائم في مدينة 6 أكتوبر والبالغ عدد وحداتها السكنية مائتين وثلاثة وثلاثين وحدة سكنية، وقد تم فتح باب التقديم للحجز به قبل عام عبر الموقع الرسمي للنقابة.

وقد تقدم أربعمائة وثلاثين مهندس للحجز، وقد نفى بشكل قاطع ما تردد من أنباء عن وجود شبهة “للمجاملات” في توزيع الوحدات السكنية حيث أنهم لم يسمعوا عن المشروع السكني إلا عند إجراء “القرعة”.

Advertisements

وأشار فاروق الحكيم قائلاً “أن الحاجزين قد حضروا القرعة التي أجريت على مدار يومين بمقر النقابة العامة القائمة في رمسيس، وقد أكد أن القرعة قد تمت بقمة النزاهة والشفافية، حيث حضر من دفع ثمن الوحدة بالكامل، ومن دفع فقط مبلغ التأمين والمقدر بحوالي خمسة وعشرين ألف جنيه مصري”.

وأعلن رئيس لجنة القرعة في نقابة المهندسين بأنه يزف بشرى سارة تتعلق بإن هناك ما يقارب من خمسة عشر حالة انتظار للفوز بالوحدات السكنية في حال تراجع أحد حاجزي الوحدات في المشروع.

وقد تسبب الإعلان عن قرعة مشروع إسكان مدينة 6 أكتوبر في موجة عارمة من الغضب لدى عدد من المهندسين حيث أنهم لم يكونوا على علم بموعد فتح باب التقدم للحجز في المشروع السكني وأن الوحدات التابعة له قد تم توزيعها عن طريقة الواسطة.

ويجدر هنا الإشارة أن نقابة المهندسين قد قامت بإجراء القرعة لمشروع 6 أكتوبر السكني في منطقة جنوب الأحياء بحضور كل من وكيل نقابة المهندسين والمسؤول عن الإسكان أحمد عثمان، وعضو لجنة القرعة سمير أحمد، ورئيس لجنة القرعة بنقابة المهندسين فاروق الحكيم، ومستشار وكيل النقابة المهندس محمد عمارة.

ويتراوح سعر الوحدة السكنية ما بين مائتين وخمسين إلى مائتين وتسعين ألف جنيه مصري، والوحدات المشروع كاملة التشطيب وسوف يتم تسليمها خلال سنة ونصف من تاريخ القرعة، وتتراوح المساحات ما بين سبعين إلى خمسة وسبعين متر مربع.

ويتم إقامة المشروع السكنية على مساحة ثمانية عشر ونصف فدان ويشمل أربعين وحدة سكنية بإجمالي ألف ومائة وأربعة وستين وحدة سكنية، ويتضمن المشروع أماكن انتظار، وسيارات ومسجد إلى جانب إقامة مول تجاري ومنطقة إدارية ومناطق ترفيهية مخصصة للأطفال.

أقرا المزيد وزارة الإسكان تعلن عن مفاجئة سارة بخصوص وحدات الإسكان الاجتماعي.