البورصة تنهي تعاملات اليوم على تباين في مؤشراتها

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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، على تباين ملحوظ في مؤشراتها كافة ، تحت ضغوط بيعية من متعاملين ، بينما تراجع رأس المال السوقي ، بقيمة 721 مليون جنيه ، حيث أغلق عند مستوى ، 902.010 مليار جنيه .

حجم التداول في البورصة المصرية ، بلغ 199 مليون ورقة مالية ، بقيمة تتجاوز مليار جنيه ، عن طريق تنفيذ 24 ألف عملية ، بينما سجلت تعاملات المصريين. نسبة 69.16% من إجمالي تعاملات السوق .

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واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 25.02% ، بينما استحوذ العرب ، على نسبة 5.82% ، خلال جلسة تداول اليوم ، وكذلك ، استحوذت المؤسسات ، على نسبة 53.87% من المعاملات في البورصة ، وكانت باقي المعاملات ، من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 46.12% .

صافي تعاملات الأفراد العرب ، والمؤسسات المصرية ، والعربية. والأجنبية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 802 ألف جنيه ، 2.9 مليون جنيه ، 15.2 مليون جنيه ، 33.8 مليون جنيه على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد ، المصريين والأجانب ، نحو الشراء ، وذلك بقيمة 48.8 مليون جنيه ، 3.8 مليون جنيه ، على التوالي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.13% ، حيث أغلق عند مستوى 16176 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.18% ، حيث أغلق عند مستوى 2714 نقطة ، وكذلك ، انخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.05% ، حيث أغلق عند مستوى 16257 نقطة .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.27% ، حيث أغلق عند مستوى 796 نقطة ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.22% ، حيث أغلق عند مستوى 2034 نقطة ، وهبط مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.57% ، حيث وصل إلى مستوى 468 نقطة .

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم ، ارتفعت أسهم 72 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت 50 شركة ، ولم تتغير مستويات 47 شركة .

وعوضت البورصة المصرية ، جزءا من الخسائر ، التي منيت بها في جلسة أمس الثلاثاء ، حيث ارتفعت مؤشراتها كافة ، منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، باستثناء المؤشر الرئيسي ، مدفوعة بعمليات شراء ، من متعاملين أجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب ، نحو البيع .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.12% ، بينما ارتفع مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.30% ، وكذلك ، صعد مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.09% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.12% ، بينما زاد مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.06% ، وهبط مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.13% .

وشهدت البورصة المصرية ، تباينا في مؤشراتها كافة ، في بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والمؤشر الأوسع نطاقا .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.08% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.19% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.20% .

وكذلك ، تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.03% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.01% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة أمس الثلاثاء ، على انخفاض جماعي ، حيث أغلق أسفل مستوى الدعم الثانوي ، 16.200 بنقاط قليلة .

وتابعت شركة « مباشر » : « ، ورغم ذلك ، فنحن نعتقد أن الحركة الحالية ، الهدف منها إعادة اختبار خط الاتجاه الهابط ، الذي تم اختراقه لأعلى منذ عدة جلسات ، وفي حالة تماسك المؤشر ، أعلى منطقة الدعم 15.800 – 16.000 ، فمن المنتظر أن يتبع ذلك ، تصحيحا قويا لأعلى ، ونحن نرجح ذلك ، ومن ناحية أخرى ، فإن الهبوط دون مستوى 15.800 ، يلغي السيناريو الإيجابي » .