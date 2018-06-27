بعد الإعلان عن الخطة الأمريكية تجاه الصين.. وول ستريت تفتتح تعاملات اليوم بارتفاع جديد

Advertisements

ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استخدامها لعملية مراجعة أمنية مشددة من أجل مواجهة التهديدات التي تشكلها الدولة الصينية واستثماراتها على التكنولوجيا الأمريكية المحلية بدلاً من فرض قيود لمواجهة الدولة الصينية.

وقد فتح مؤشر ناسداك المجمع عند نقطة 24.70، بارتفاع بنسبة مئوية تصل إلى 0.33% ليصل إلى 7586.33 نقطة خلال تعاملات اليوم، وقد صعد أيضا “مؤشر ستاندرد آند بورز 500” بمقدار 5.39 نقطة أي بما يعادل نسبة 0.20% مسجلاً 2728.45 نقطة.

Advertisements

كما ارتفع أيضا مؤشر “داو جونز الصناعي” بارتفاع عشرين نقطة بما يعادل نسبة مئوية 0.08% ليصعد إلى 24303.11 نقطة.

أقرا المزيد بعد خسارتها أمس.. البورصة تستهل تعاملات اليوم على تباين في المؤشرات