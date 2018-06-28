اقتصادي: 3 عوامل هامة لضمان نجاح مبادرة البنك المركزي لمساندة العملاء المتعثرين

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صرح أستاذ الاقتصاد في جامعة طنطا الدكتور “يسرى طاحون” معلقاً على المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري من أجل مساندة العملاء المتعثرين من الأفراد والشركات قائلاً، لابد أن يتم دراسة كل حالة متعثرة على حدا، الوقوف على الأسباب التي أدت إلى التعثر ومدى استحقاقها للاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري المطروحة خلال الوقت الراهن.

وأكد الدكتور “يسرى طاحون” على وجود ثلاثة عوامل رئيسية من أجل ضمان نجاح مبادرة البنك المركزي للعمل على مساندة الشركات والأفراد المتعثرين وهي دراسة الميزانيات وآلية التطبيق وأهمية النشاط الصناعي.

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وأوضح أيضًا وجوب إجراء دراسة ميزانيات المصانع والشركات المتقدمة من أجل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي كل على حدا، إلى جانب النظر إلى أهمية النشاط التي تقوم به تلك الشركات والتركيز على دورها في دعم الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى العمل على وضع آلية يجب أن تتصف بالعدالة والشفافية بين الشركات المتقدمة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قد أطلق مبادرة من أجل تسوية المديونيات المتعثرة للشركات وكذلك الأفراد على أن تستفيد الشركات المتعثرة بأرصدة تقل عن عشرة ملايين جنيه، وجميع مديونيات الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية.

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