“البنك الدولي” يخصص 530 مليون دولار لهذا المشروع في مصر

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صرح البنك الدولي اليوم الخميس عن مشروع جديد بقيمة تصل إلى خمسمائة وثلاثين مليون دولار أمريكي، مساهمة من قبل البنك في تحقيق هدف جمهورية مصر العربية القومي في العمل على تحسين نظام الرعاية الصحية داخل الدولة.

وقد أصدر البنك الدولي بيان صحفي حول المشروع يتضمن العمل عل توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة، والعمل على المساهمة في برنامج “مكافحة التهاب الكبد الوبائي سي” إلى جانب المساندة في نظام التأمين الصحي الجديد الشامل.

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وقد أعلن المدير الإقليمي في البنك الدولي في جمهورية مصر العربية واليمن وجيبوتي الدكتور “أسعد عالم” قائلاً، هذا المشروع يستهدف الاستثمار في البشر، وأضاف أن تحسين نظام الرعاية الصحية سوف يدعم رأس المال البشري المصري وسوف يضع الأساس للنمو والازدهار.

كما أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة “سحر نصر” والتي تمثل الجانب المصري أيضاً في مجلس محافظي البنك الدولي في البيان الصحفي، يتماشى المشروع مع رؤية رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ونرحب بمساندة البنك الدولي في العمل على تنفيذ برنامج إصلاح قطاع الصحة من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري.

وقد أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة “هالة زايد” تمثل الصحة أولوية قصوى للحكومة المصرية، ويهدف هذا المشروع إلى التعامل مع أهم أولويات أجندة الصحة في جمهورية مصر العربية، وهي القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي، والعمل على تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، ومعالجة مشكلات الصحة العامة بما في ذلك سلامة الدم، وتنظيم الأسرة، والأمراض غير المعدية.

وأضافت أيضًا، بناء على ذلك سوف يسمح لنا المشروع على تحقيق هدفنا المتمثل في ضمان حصول كل مصري على خدمات صحية جيدة، والتي سوف تمكنه من العيش حياة مزهرة والمساهمة في تنمية الدولة المصرية.

ويجدر هنا الإشارة أن المشروع يهدف إلى تحسين الخدمات الصحية في ستمائة مرفق من مرافق الرعاية الصحية الأولية، وسبعة وعشرين مستشفى، إلى جانب العمل على مساندة جهود الحكومة المصرية الهادفة إلى تنظيم الأسرة بقيمة خمسة وثلاثين مليون دولار.

إلى جانب التوسع في نطاق برنامج الرائد الصحي المجتمعي والعمل على تعزيز مستوى الصحة والتغذية وكذلك فحص مليون وحدة دم سنوياً، وأيضًا توسيع نطاق فحص التهاب الكبد الوبائي سي لحوالي خمسة وثلاثين مليون مواطن مصري وعلاج ما يقارب من مليون ونصف مريض.

كما تضمن المشروع أيضًا العمل على فحص عشرين مليون مواطن مصري بالغ للكشف عن الأمراض غير المعدية، وتبلغ مدة شروع تحويل الرعاية الصحية في الدولة المصرية حوالي 5 سنوات وسوف تقوم على نفيذه وزارة الصحة والسكان.

ويشكل هذا المشروع مكوناً رئيسياً من برنامج الحكومة المصرية من أجل إصلاح المنظومة الصحية، ومن المتوقع أن يتزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية الجيدة مع صدور قانون التأمين الصحي الشامل خلال الفترة الأخيرة.

ويقوم البنك الدولي بتمويل عدد من المشاريع والبرامج من أجل مساعدة جمهورية مصر العربية للحد من الفقر، إلى جانب العمل على تعزيز الرخاء المشترك، حيث تتركز مشروعات البنك الدولي على شبكات الأمان الاجتماعي والنقل والمياه والصرف الصحي في المناطق النائية والمناطق الريفية، والطاقة والرعاية الصحية والإسكان الاجتماعي والتعليم والعمل على خلق فرص عمل، والعمل على تمويل المشروعات الصغيرة والمشروعات المتناهية في الصغر.

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