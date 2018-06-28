البورصة والمركزي يعلنان يوم الأحد القادم عطلة رسمية

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أعلن سوق المال المصري والبنك المركزي المصري يوم الأحد القادم الموافق الأول من شهر يوليو القادم عطلة رسمية بمناسبة “الاحتفال بثورة 30 يونيو” على أن يتم استئناف العمل بعدها مباشرة يوم الاثنين.

حيث أعلن رئيس الحكومة المصرية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” عن قرار بأن يكون يوم الأحد القادم الموافق الأول من شهر يوليو القادم لعام 2018 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في المصالح الحكومية والوزارات والهيئات العامة إلى جانب الوحدات الإدارية المحلية وشركات القطاع العام والخاص.

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وقد تم اعتبار الإجازة يوم الأحد بدلاً من السبت الموافق الثلاثين من شهر يونيو بمناسبة “ذكرى ثورة 30 يونيو” ولا تسري تلك العطلة على جميع “أعمال الامتحانات في الجامعات والمدارس والمعاهد” وتستمر تبعاً للمواعيد المقرر لها.

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