البورصة تستهل جلسة نهاية الأسبوع على تباين في المؤشرات

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شهدت البورصة المصرية ، تباينا في مؤشراتها ، في مستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، على تباين في مؤشراتها كافة ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ومؤشر الشركات الأوسع نطاقا .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.46% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.41% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.85% .

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فتراجع بنسبة 0.44% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.17% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن « المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أغلق قرب مستوى الدعم الثانوي ، 16.200 بنقاط قليلة ، ورغم ذلك ، نحن نعتقد أن الحركة الحالية ، الهدف منها إعادة اختبار خط الاتجاه الهابط ، الذي تم اختراقه لأعلى منذ عدة جلسات » .

وأضافت شركة « مباشر » ، أنه « في حال تماسك المؤشر ، أعلى منطقة الدعم ، 15.800 – 16.000 نقطة ، فمن المنتظر أن يتبع ذلك ، تصحيحا قويا لأعلى ، ونحن نرجح ذلك ، ومن ناحية أخرى ، فإن الهبوط دون مستوى 15.800 ، يلغي السيناريو الإيجابي » .