البورصة تعوض خسائرها بارتفاع جماعي في مؤشراتها

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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، مدفوعة بعمليات شراء ، من المتعاملين من المؤسسات المصرية ، وكذلك ، ارتفع رأس المال السوقي ، بقيمة 8.8 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى ، 910.826 مليار جنيه .

وبلغ حجم التداول في البورصة المصرية ، اليوم الأربعاء ، 201 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة تتجاوز 1.6 مليار جنيه ، عن طريق تنفيذ 24 ألف عملية .

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وسجلت تعاملات المصريين ، نسبة 79.5% من إجمالي تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 15.63% ، واستحوذ العرب ، على 4.86% ، وذلك خلال جلسة تداول اليوم ، أما المؤسسات ، فاستحوذت على 35.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 64.87% .

تعاملات الأفراد المصريين ، والعرب ، والأجانب والمؤسسات العربية ، والأجنبية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 16.4 مليون جنيه ، 30.6 مليون جنيه ، 1036 جنيه ، 30.6 مليون جنيه ، 33.2 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية ، نحو الشراء ، وذلك بقيمة 110.8 مليون جنيه ، على التوالي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 1.06% ، حيث أغلق عند مستوى 16348 نقطة ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.82% ، حيث أغلق عند مستوى 2736 نقطة ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 1.33% ، حيث أغلق عند مستوى 16473 نقطة .

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، ارتفع بنسبة 0.99% ، حيث أغلق عند مستوى 804 نقطة ، بينما زاد مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 1.36% ، حيث أغلق عند مستوى 2062 نقطة ، بينما تراجع مؤشر بورصة النيل ، وذلك بنسبة 0.71% ، حيث وصل إلى مستوى 464 نقطة .

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، ارتفعت أسهم 88 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 57 شركة ، ولم تتغير مستويات 40 شركة .

وشهدت البورصة المصرية ، ارتفاعا في مؤشراتها ، في منتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، وذلك باستثناء مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، الذي تراجع خلال جلسة اليوم .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 1.42% ، حيث تجاوز مستوى 16400 نقطة ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.95% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 1.59% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فتراجع بنسبة 0.04% ، بينما زاد مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، بنسبة 0.70% ، وهبط مؤشر بورصة النيل. بنسبة 0.08% .

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية ، في مستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، على تباين في مؤشراتها كافة ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ومؤشر الشركات الأوسع نطاقا .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.46% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.41% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.85% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فتراجع بنسبة 0.44% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.17% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن « المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أغلق قرب مستوى الدعم الثانوي ، 16.200 بنقاط قليلة ، ورغم ذلك ، نحن نعتقد أن الحركة الحالية ، الهدف منها إعادة اختبار خط الاتجاه الهابط ، الذي تم اختراقه لأعلى منذ عدة جلسات » .

وأضافت شركة « مباشر » ، أنه « في حال تماسك المؤشر ، أعلى منطقة الدعم ، 15.800 – 16.000 نقطة ، فمن المنتظر أن يتبع ذلك ، تصحيحا قويا لأعلى ، ونحن نرجح ذلك ، ومن ناحية أخرى ، فإن الهبوط دون مستوى 15.800 ، يلغي السيناريو الإيجابي » .