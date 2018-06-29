السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار حديد التسليح مؤخرًا وقيمة الارتفاع

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أعلن رجل الأعمال المصري وصاحب أحدى شركات حديد التسليح “محمد عاطف الجارحي” عن سبب ارتفاع أسعار الحديد بعد عيد الفطر بنسبة تصل إلى 3%.

وقد أكد رجل الأعمال قائلاً، أن السبب في ارتفاع أسعار الحديد بنسبة تصل إلى 3% بعد عيد الفطر هم الموزعين والوكلاء وكذلك مصانع الاستثمار الصغيرة، وليست المصانع الكبرى.

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وأضاف قائلاً : أحد أسباب ارتفاع أسعار الحديد هو ارتفاع سعر الوقود مما أدى بدوره إلى ارتفاع تكلفة النقل، وهو ما أدى في النهاية إلى زيادة سعر المنتج النهائي.

وقد أكد أن الزيادة الجديدة التي طرأت على سعر الحديد في أسواق البناء المصرية والتي وصلت إلى تسجيل سعر طن الحديد من ثلاثة عشر ألف جنيه مصري إلى 13,25 ألف جنيه مصري مما أدى إلى إحداث ركود في سوق الحديد وعزوف المستهلكين عن الشراء خلال تلك الفترة.

كما طالب “محمد عاطف الجارحي” بضرورة العمل على ضبط الأسواق من أجل الحد من ارتفاع الأسعار عن طريق إعلان المصانع الكبرى بالأسعار بشكل مباشر ورسمي حتى لا يصاب السوق المصري بشلل، ومن ثم إلى توقف تام وهو ما سيؤدي في النهاية إلى التأثير بشكل سلبي على المستهلك المصري.

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