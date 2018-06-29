وزارة العمل الأمريكية: زيادة عدد طلبات إعانة البطالة أكثر من المتوقع

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أعلنت وزارة العمل الأمريكية عن زيادة طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث زادت تسعة آلاف طلب على مستوى معدل، في ضوء العوامل الموسمية حيث سجلت مائتين وسبعة وعشرين ألف للأسبوع السابق حتى يوم الثالث والعشرين من شهر يونيو.

وقد ارتفع عدد الطلبات الجديدة الراغبة في الحصول على إعانة البطالة بواشنطن أكثر من المتوقع خلال الأسبوع السابق، على الرغم من أن الاتجاه العام مازال متسق مع سوق العمل الأمريكي.

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هذا وقد أعلن العديد من الاقتصاديون في استطلاع للرأي تم من قبل وكالة رويترز الإخبارية، عن توقعهم بخصوص زيادة طلبات إعانة البطالة إلى مائتين وعشرين ألف طلب خلال الأسبوع السابق بسبب أن سوق العمل الأمريكي، حيث بلغ حد التوظيف بشكل كامل أو اقترب منه في ظل تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ ثمانية عشر عاماً عند نسبة 3,8%، مما أدى في السابق إلى انخفاض الطلب على إعانة البطالة.

وقد هبطت معدلات البطالة بنسبة 0,3% خلال عام 2018، وهو مستوى قريب جداَّ من توقعات البنك المركزي الأمريكي في نهاية العام الجاري والتي سجلت 3,6%، وقد زاد عدد الطلبات الجديدة الراغبة في الحصول على إعانة البطالة في 4 أسابيع.

ويعد هذا مقياس دقيق لسوق العمل الأمريكي، حيث زادت طلبات الحصول على إعانة بطالة بمقدار مائتين واثنين وعشرين ألف طلب خلال الأسبوع السابق.

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