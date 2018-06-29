تقرير البورصة عن شهر يونيو: خسرنا 20 مليار جنيه

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شهدت جلسات التعاملات في البورصة المصرية ، خلال شهر يونيو الحالي ، خسارة رأس المال السوقي للبورصة المصرية ، نحو 19.5 مليار جنيه ، حيث أغلقت عند مستوى ، 910.827 جنيه ، بنسبة تراجع ، بلغت 2.1% ، عن الشهر الماضي .

وبحسب تقرير البورصة ، تراجع رأس المال السوقي ، للمؤشر الرئيسي ، من 503.197 مليار جنيه ، حتى 498.243 مليار جنيه ، خلال شهر يونيو الذي اقترب من الانتهاء ، وذلك بنسبة انخفاض ، بلغت 1% .

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وكذلك ، هبط رأس المال السوقي ، لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، من 203.442 مليار جنيه ، حتى 194.616 مليار جنيه ، وذلك بنسبة انخفاض ، بلغت 4.3% ، بينما انخفض رأس المال السوقي ، لمؤشر الأوسع نطاقا ، من 706.639 مليار جنيه ، حتى 692.860 مليار جنيه ، وذلك بنسبة انخفاض ، بلغت 1.9% .

قيمة التداول على إجمالي السندات ، بلغت نحو 2262 مليون جنيه ، خلال شهر يونيو ، بينما بلغ إجمالي حجم التعامل ، على السندات ، نحو 2220 ألف سند تقريبا .