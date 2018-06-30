تابع .. قرار السياسات النقدية بخصوص أسعار الفائدة وأثر ذلك اقتصاد البلاد

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أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس 28/6/2018 ، محققة معدل الإيداع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 16.75 في المئة و 17.75 في المئة على التوالي.

خلال اجتماع مايو، حافظت لجنة السياسة النقدية أيضًا على أسعار الفائدة دون تغيير بعد تخفيضها مرتين في وقت سابق من هذا العام بنسبة 1 في المئة في كل مرة، في 29 مارس، حددت اللجنة سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 16.75٪ و 17.75٪ على التوالي. في فبراير، خفضت اللجنة أسعار الفائدة بنسبة 1٪ لأول مرة منذ تعويم العملة المصرية في نوفمبر 2016 ، بعد أن تباطأت معدلات التضخم.

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وقال “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار في وقت سابق، أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة خلال الربع الثالث من عام 2018، مع اتخاذ المزيد من القرارات في الربع، مضيفًا: نعتقد أن لجنة السياسة النقدية ستبقي على الأرجح أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، لقد كان الرفع الجزئي لإعانات الطاقة حدثاً رئيسياً أثر على السوق منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية.

كما توقع أن يرتفع التضخم الشهري في يونيو إلى 3.5 في المئة، وأن يصل التضخم السنوي إلى 14.5 في المئة نتيجة للرفع الجزئي لدعم الطاقة، وأعلن مجلس الوزراء يوم السبت 16 يونيو أسعار الوقود الجديدة وخفض الدعم تدريجيا.

وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 6.6 جنيه (0.37 دولار) للتر إلى 7.7 جنيه، في حين بلغت أسعار البنزين 91 أوكتان 6.75 جنيه بدلاً من 5 جنيه للتر، وارتفعت أسعار البنزين 80 لتر إلى 5.5 جنيه بدلاً من 3.65 جنيه، حسبما قالت الحكومة المعيّنة حديثاً في أول خطوة لها منذ أداء اليمين.

ويبلغ سعر الديزل 5.5 جنيه بدلاً من 3.65 جنيه، في حين ارتفع سعر الغاز الطبيعي المستخدم للمركبات إلى 2.75 جنيه مصري للمتر المكعب بدلاً من 2 جنيه، كما أعلنت الحكومة عن قرار رفع سعر أسطوانة غاز الطهي إلى 50 جنيه مصر بدلاً من 30 جنيه وارتفعت أسعار اسطوانات الغاز التجارية إلى 100 جنيه بدلاً من 60 جنيهاً.

كما قدرت شركة HC في تقرير، أن التضخم الشهري في يوليو سيبلغ 1.5٪ ، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، والتضخم السنوي سيصل إلى 12.5٪ على أساس التأييد العام الأساسي.

وقال البنك الدولي إن التضخم تراجع بشكل كبير في عام 2018 ، حيث انخفض إلى 13 في المائة في أبريل من ذروة بلغت أكثر من 30 في المائة في يوليو 2017 ، مما سمح للبنك المركزي بتخفيض اثنين من أسعار الفائدة هذا العام لدعم النشاط.

وفقا للتضخم، قال البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر انخفض إلى 11.1 في المئة في مايو 2018 من 11.6 في المئة في أبريل 2018 وفقا لتقرير، وعلى أساس شهري سجل التضخم الأساسي 1.5٪ في مايو 2018، مقارنة بـ 1.1٪ في أبريل، خصومات التضخم الأساسية أو شرائح خارج فئات معينة والتي تعتبر أكثر تقلبا.

هذا وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي قد تراجع إلى 11.4٪ في مايو 2018 ، من 13.1٪ في الشهر السابق، قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 7 في المائة منذ طرحه في أواخر عام 2016 في محاولة للحد من التضخم.

مدفوعًا بالتعويم وخفض دعم الوقود ، ارتفع التضخم إلى ذروته عند مستوى 33٪ في يوليو 2017 ؛ ومع ذلك ، بدأت في الانخفاض تدريجيا بعد ذلك، وتوقعت الحكومة المصرية أن يتراجع التضخم بنهاية هذه السنة المالية من 17٪ إلى 13٪ ، وفقاً لوزير المالية السابق “عمرو الجارحي”.

توقع كل من كابيتال إيكونوميكس ومباشر أن يرتفع التضخم في الفترة القادمة ، مشيرًا إلى أن أول شهر أو شهرين من السنة المالية المقبلة 2018/2019 سيشهد ارتفاعًا في معدلات التضخم ، مع نية الحكومة لخفض الدعم، في 12 يونيو ، خفضت مصر دعمها للكهرباء ، مما رفع الأسعار بمعدل 26 في المائة في السنة المالية 2018-2019 التي تبدأ في يوليو.

أكد وزير الكهرباء محمد شاكر أن الزيادة الكلية لا تتعدى 26٪ ، في حين أن معدل الزيادة في فواتير الأسر يبلغ نحو 24٪، مؤكداً أن الارتفاعات الجديدة تنقذ البلاد من الخسائر المحتملة التي قد تصل إلى 109 مليارات جنيه.

شرعت مصر في برنامج إصلاح اقتصادي جريء شمل إدخال الضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة (VAT) ، وخفض دعم الطاقة، بهدف تقليص عجز الميزانية، قامت البلاد بتعويم عملتها في نوفمبر 2016 قبل أن تحصل على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي (IMF).

ساعد قرض صندوق النقد الدولي الاحتياطي الخارجي للدولة على الانتعاش من خلال تلقي الشرائح الثلاث الأولى من القرض بقيمة إجمالية تبلغ 6.08 مليار دولار.