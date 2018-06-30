وزير المالية يعلن موافقة صندوق النقد الدولي تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض

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أعلن صندوق النقد الدولي على موافقته في حصول مصر على الشريحة الرابعة والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، من قرض الصندوق بإجمالي 12 مليار دولار، وجاء هذا في التقرير الخاص ببعثة الصندوق الصادر خلال شهر مايو الماضي، بعد أن تمت عملية المراجعة الدورية الثالثة للإصلاحات المصرية.

وأضاف الدكتور “محمد معيط” الذي يشغل منصب وزير المالية، أن قرار صرف الشريحة الرابعة من القرض قد أتي في ظل التطورات الاقتصادية في مصر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى نجاح الحكومة المصرية في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

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كما أشار “معيط” أن بهذه الشريحة سوف تكون مصر قد حصلت على 8 مليارات دولار، والتي يتم تخصيصها لدعم الوضع المالي للاقتصاد المصري، وحل مشكلة التمويل التي يعاني منها الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة، وأن هذا سوف يؤدي إلى تحسن الأوضاع المالية وعدم اللجوء إلى التمويل الخارجي.

وأكد أيضاً أن صندوق النقد الدولي يشيد بالوضع الاقتصادي في مصر، وهذه تعد شهادة مهمة للغاية للمجتمع الاستثماري في مصر وخارجها، والتي تؤكد أن الدولة المصرية على الطريق الصحيح لخطط الاستثمار وهذا بالتعاون مع المستثمرين في مصر.

وأضاف وزير المالية أن حجم الاستثمارات في مصر تخطي 19 مليار دولار في أواخر شهر مايو الماضي، مؤكداً أنه خلال الفترة القادمة يأمل في زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية.

وأشار الوزير خلال نهاية حديثه أن الوزارة قد انتهت من وضع خطة جديدة للإصلاحات الضريبية حتى عام 2022، والتي تسعى إلى تقوية الإيرادات العامة وذلك لبناء منظومة الميكنة والتحول الرقمي في أعمال التدفقات المالية الحكومية لما فيه من تقوية وتعزيز منظومة الشمول المالي.

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