الرئيس السيسي يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأعلى معدلاته في التاريخ

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أعلن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي عن بدء تنفيذ برنامج شامل ومدرس بدقة في مجال الإصلاح الاقتصادي يستهدف العمل على وقف تردي الأوضاع الاقتصادية المصرية والعمل على تحقيق نهضة اقتصادية من خلال إطلاق مشروعات عملاقة تنموية.

وأكد الرئيس أن تلك المشروعات سوف تعمل على توفير فرص عمل لبناء بنية أساسية والتي تعد عنصر رئيسي في العمل على تحقيق تنمية شاملة ونمو اقتصادي.

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وجاءت تلك التصريحات أثناء كلمة السيد الرئيس أثناء الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة الثلاثين من شهر يونيو وقد جاءت في كلمة الرئيس “إننا نسير على الطريق الصحيح فارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي من خمسة عشر مليار دولار ليصل إلى أكثر من أربعة وأربعين مليار دولار، وهو المعدل الأعلى في التاريخ”.

وجاءت أيضا في كلمة الرئيس “كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي من اثنين في المئة منذ خمس سنوات ليصل إلى 5,4 في المئة، ونستهدف وصول النمو المتسارع للسنوات القادمة ليصل إلى سبعة في المئة، وهو من شأنه تغيير وضع الحياة في الدولة المصرية بأكملها”.

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