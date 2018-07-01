طارق السباعى :غدًا .. بدء تسليم قطع أراضى المقابر بمدينة قنا الجديد

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صرح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، المهندس”طارق السباعى”، بأنه بدءًا من الغد الإثنين 2/ 7/ 2018 حتى يوم الخميس 2/ 8/ 2018 سوف يبدأ جهاز مدينة قنا الجديدة بتوزيع قطع أراضى المقابر التى قد سبق حجزها بالقرعة العلنية التى تمت فى تاريخ يوم 12/ 5/ 2018.

وصرح المهندس “طارق السباعى”، بأن مقابر المسيحين بمنطقة (1) سوف يتم توزيعهاالإثنين الموافق 2/ 7/ 2018 كالأتى:

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بلوك 1 القطع من 1 : 5 بلوك 2 القطع من 1 : 13 بلوك القطع من 1 : 8

أما بالنسبة لقطع مقابر المسلمين المتواجده فى المنطقة (1) فسوف يتم توزيعها على عدة أيام كالأتى :

يوم الثلاثاء 3/ 7/ 2018 يتم توزيع بلوك 1 القطع من 1 : 16 يوم الأربعاء 4/ 7/ 2018 يتم توزيع بلوك 2 القطع من 1 : 31 يوم الخميس 5/ 7/ 2018 يتم توزيع بلوك 3 القطع من 1 : 33 يوم الأحد 8/ 7/ 2018 يتم توزيع بلوك 4 القطع من 1 : 34 يوم الإثنين 9/ 7/ 2018 يتم توزيع بلوك 5 القطع من 1 : 36 يوم الثلاثاء 10/ 7/ 2018 يتم توزيع بلوك 6 القطع من 1 : 36 يوم الأربعاء 11/ 7/ 2018 يتم توزيع بلوك 7 القطع من 1 : 38 يوم الخميس 12/ 7/ 2018 يتم توزيع بلوك 8 القطع من 1 : 40 يوم الأحد 15/ 7/ 2018 يتم توزيع بلوك 9 القطع من 1 : 40 يوم الإثنين 16/ 7/ 2018 يتم توزيع بلوك 10 القطع من 1 : 42 يو الثلاثاء 17/ 7/ 2018 يتم توزيع بلوك 11 القطع من 1 : 44 يوم الأربعاء 18/ 7/ 2018 يتم توزيع بلوك 12 القطع من 1 : 44 يوم الخميس 18/ 7/ 2018 يتم توزيع بلوك 13 القطع من 1 : 46 يوم الأحد 22/ 7/ 2018 يتم توزيع بلوك 14 القطع من 1 : 47 يوم الثلاثاء 24/ 7/ 2018 يتم توزيع بلوك 15 القطع من 1 : 48 يوم الأربعاء 25/ 7/ 2018 يتم توزيع بلوك 16 القطع من 1 : 50 يوم الخميس 26/ 7/ 2018 يتم توزيع بلوك 17 القطع من 1 : 17 يوم الأحد 29/ 7/ 2018 يتم توزيع بلوك 18 القطع من 1 : 26 يوم الإثنين 30/ 7/ 2018 يتم توزيع بلوك 19 القطع من 1 : 39 يوم الثلاثاء 31/ 7/ 2018 يتم توزيع بلوك 20 القطع من 1 : 10 ويومى الأربعاء 1/ 8/ 2018 ويوم الخميس 2/ 8/ 2018 تم تخصيصهم من أجل من تخلف عن الاستلام

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