بعد غد.. «التخطيط» تطلق مؤتمر «مصر للتميز الحكومي 2018» بمشاركة إماراتية

منذ 31 دقيقة أخبار الاقتصاد
بعد غد.. «التخطيط» تطلق مؤتمر «مصر للتميز الحكومي 2018» بمشاركة إماراتية
هالة السعيد

تستعد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، برئاسة الدكتورة هالة السعيد ، لإطلاق مؤتمر « مصر للتميز الحكومي 2018 » ، في عامه الأول ، يوم الثلاثاء المقبل ، حيث تستمر أعمال المؤتمر ، على مدار يومي 3 و4 من شهر يوليو المقبل ، وذلك تحت رعاية ، المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

يحضر فعاليات المؤتمر ، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي ، محمد القرقاوي ، ووزيرة السعادة الإماراتية ، عهود الرومي ، فضلا عن أكثر من 1000 قيادي حكومي ، وأكثر من 30 مسؤولا ومتحدثا ، بغرض استعراض خبراتهم في التميز ، والكفاءة الحكومية ، وبناء القدرات الحكومية ، والحكومات الذكية .

ويعد المؤتمر المنتظر ، خطوة أولى ، لتنفيذ مذكرة التفاهم ، في مجال تطوير العمل الحكومي ، والموقعة بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، في جمهورية مصر العربية ، ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ، في دولة الإمارات العربية المتحدة ، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018 ، في فبراير الماضي .

الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، أعربت عن سعادتها ، بتنظيم وعقد المؤتمر ، والمشاركة الإماراتية رفيعة المستوى فيه ، لافتة إلى أنه يأتي تتويجا ، للجهود المبذولة من مصر والإمارات ، بغرض تفعيل الشراكة بينهما ، في مجال تحديث الأداء الحكومي .

وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، إن الحكومتين المصرية والإماراتية ، تسعيان إلى تعزيز سبل التعاون المشترك بينهما ، بشأن الارتقاء بالخدمات الحكومية وجودتها ، إضافة إلى السعي إلى تسريع وتيرة الحصول ، على تلك الخدمات ، ورفع قدرات العاملين في الجهاز الإداري للدولة ، والمؤسسات الحكومية ، فضلا عن إدخال مجالات التدريب .

ويشهد المؤتمر ، 3 محاور رئيسة في العمل الحكومي ، تتمثل في « الأداء ، الكفاءة ، والتميز الحكومي والقدرات الحكومية » ، إلى جانب محور الخدمات الذكية ، ويهدف المؤتمر كذلك ، إلى استعراض التجارب الناجحة ، في مصر والإمارات ، بشأن تبادل الخبرات ونقل المعرفة ، والتعرف على أفضل ممارسات العمل الحكومي ، بين الجانبين المصري والإماراتي .

ويستهدف المؤتمر ، إحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية ، بما يحقق أهداف استراتيجية « التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 » .

وبشأن مشاركة الإمارات ، في « مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018 » ، قال محمد بن عبد الله القرقاوي ، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات ، إن مؤتمر « مصر للتميز الحكومي 2018 » ، والمشاركة الإماراتية فيه ، تنبع من حرص حكومة الإمارات ، على تجسيد توجيهات محمد بن راشد ، ومحمد بن زايد ، التي توصي ببناء شراكة استراتيجية إدارية ، راسخة بين البلدين الشقيقين ، فضلا عن تعزيز أواصر التعاون والشراكة ، والارتقاء بالعلاقات المتمـيزة ، التي تجمع الدولتين في المجالات المختلفة ، التي لها جذور تاريخية عميقة ، وليست وليدة اليوم .

وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، الدكتورة هالة السعيد ، أعلنت في أبريل الماضي ، تبني الحكومة المصرية ، منظومة التميز الحكومي ، وذلك في مؤتمر صحفي ، حضره وفدا رسميا لحكومة الإمارات ، برئاسة محمد القرقاوي ، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي ، وعهود الرومي ، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة الإماراتية ، وعدد كبير من المسؤولين والإعلاميين .

وغادر وفد مصري ، إلى الإمارات العربية المتحدة ، في بعثة استغرقت 10 أيام ، وذلك بهدف مناقشة آليات عمل مشروع ، جائزة التميز الحكومي ، التي تم تصميمها حكوميا ، لتطوير الأداء الحكومي .

واستضافت مصر ، ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط ، والمنعقد في دورته الثانيه للعام الحالي 2017 / 2018 ، في القاهرة ، حيث شارك عثمان محمد عثمان ، وزير التخطيط الأسبق. والأستاذ في معهد التخطيط القومي ، ممثلا لمصر به ، وشارك في اللقاء كذلك ، ممثلون عن الدول الأعضاء ، وعددها 18 دولة ، وذلك في اجتماعات مغلقة للمجلس .

وتناول اللقاء ، مناقشة الخطة السنوية للمعهد العربي للتخطيط ، إضافة إلى تناول العديد من القضايا التنموية ، التي تهم الدول العربية ، ومناقشة الأعمال البحثية ، وتبادل الآراء والأفكار ، مع الخبراء الدوليين والإقليميين ، بشأن الموضوعات التنموية والاقتصادية ، المتعلقة بالدول العربية .

وعقد الاجتماع الأول ، في الكويت مقر المعهد ، في يناير الماضي ، حيث شهد استعراض إنجازات المعهد ، فضلا عن رصد التطور في الأنشطة الخاصة بالتدريب ، والمشروعات البحثية والاستشارية ، والملتقيات العلمية ذ والإصدارات التي أنجزت ، فضلا عن مناقشة أبرز المشروعات ، المطروحة على أجندة المعهد ، في الفترة المقبلة .

جدير بالذكر ، أن المعهد العربي للتخطيط ، مؤسسة عربية إقليمية ، مقرها دولة الكويت ، تأسست في العام 1980 ، بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، في الدول العربية ، عن طريق بناء القدرات الوطنية ، وإعداد البحوث ، وتقديم الخدمات الاستشارية ، والدعم المؤسسي ، وعقد اللقاءات التنموية والنشر ، وفي مجال ريادة الأعمال والمعلوماتية .

ويسعى المعهد العربي للتخطيط ، إلى تطوير القدرات البشرية ، وتعزيز الأداء المؤسسي ، وتحسين أداء التخطيط الإنمائي في الدول العربية ، عن طريق تقديم الخدمات والبرامج ، ذات الطابع الإنمائي ، التي تتناسب مع التطورات والتحديات ، التي يشهدها العمل الإنمائي العربي .