بعد غد.. «التخطيط» تطلق مؤتمر «مصر للتميز الحكومي 2018» بمشاركة إماراتية

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تستعد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، برئاسة الدكتورة هالة السعيد ، لإطلاق مؤتمر « مصر للتميز الحكومي 2018 » ، في عامه الأول ، يوم الثلاثاء المقبل ، حيث تستمر أعمال المؤتمر ، على مدار يومي 3 و4 من شهر يوليو المقبل ، وذلك تحت رعاية ، المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

يحضر فعاليات المؤتمر ، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي ، محمد القرقاوي ، ووزيرة السعادة الإماراتية ، عهود الرومي ، فضلا عن أكثر من 1000 قيادي حكومي ، وأكثر من 30 مسؤولا ومتحدثا ، بغرض استعراض خبراتهم في التميز ، والكفاءة الحكومية ، وبناء القدرات الحكومية ، والحكومات الذكية .

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ويعد المؤتمر المنتظر ، خطوة أولى ، لتنفيذ مذكرة التفاهم ، في مجال تطوير العمل الحكومي ، والموقعة بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، في جمهورية مصر العربية ، ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ، في دولة الإمارات العربية المتحدة ، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018 ، في فبراير الماضي .

الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، أعربت عن سعادتها ، بتنظيم وعقد المؤتمر ، والمشاركة الإماراتية رفيعة المستوى فيه ، لافتة إلى أنه يأتي تتويجا ، للجهود المبذولة من مصر والإمارات ، بغرض تفعيل الشراكة بينهما ، في مجال تحديث الأداء الحكومي .

وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، إن الحكومتين المصرية والإماراتية ، تسعيان إلى تعزيز سبل التعاون المشترك بينهما ، بشأن الارتقاء بالخدمات الحكومية وجودتها ، إضافة إلى السعي إلى تسريع وتيرة الحصول ، على تلك الخدمات ، ورفع قدرات العاملين في الجهاز الإداري للدولة ، والمؤسسات الحكومية ، فضلا عن إدخال مجالات التدريب .

ويشهد المؤتمر ، 3 محاور رئيسة في العمل الحكومي ، تتمثل في « الأداء ، الكفاءة ، والتميز الحكومي والقدرات الحكومية » ، إلى جانب محور الخدمات الذكية ، ويهدف المؤتمر كذلك ، إلى استعراض التجارب الناجحة ، في مصر والإمارات ، بشأن تبادل الخبرات ونقل المعرفة ، والتعرف على أفضل ممارسات العمل الحكومي ، بين الجانبين المصري والإماراتي .

ويستهدف المؤتمر ، إحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية ، بما يحقق أهداف استراتيجية « التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 » .

وبشأن مشاركة الإمارات ، في « مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018 » ، قال محمد بن عبد الله القرقاوي ، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات ، إن مؤتمر « مصر للتميز الحكومي 2018 » ، والمشاركة الإماراتية فيه ، تنبع من حرص حكومة الإمارات ، على تجسيد توجيهات محمد بن راشد ، ومحمد بن زايد ، التي توصي ببناء شراكة استراتيجية إدارية ، راسخة بين البلدين الشقيقين ، فضلا عن تعزيز أواصر التعاون والشراكة ، والارتقاء بالعلاقات المتمـيزة ، التي تجمع الدولتين في المجالات المختلفة ، التي لها جذور تاريخية عميقة ، وليست وليدة اليوم .

وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، الدكتورة هالة السعيد ، أعلنت في أبريل الماضي ، تبني الحكومة المصرية ، منظومة التميز الحكومي ، وذلك في مؤتمر صحفي ، حضره وفدا رسميا لحكومة الإمارات ، برئاسة محمد القرقاوي ، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي ، وعهود الرومي ، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة الإماراتية ، وعدد كبير من المسؤولين والإعلاميين .

وغادر وفد مصري ، إلى الإمارات العربية المتحدة ، في بعثة استغرقت 10 أيام ، وذلك بهدف مناقشة آليات عمل مشروع ، جائزة التميز الحكومي ، التي تم تصميمها حكوميا ، لتطوير الأداء الحكومي .

واستضافت مصر ، ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط ، والمنعقد في دورته الثانيه للعام الحالي 2017 / 2018 ، في القاهرة ، حيث شارك عثمان محمد عثمان ، وزير التخطيط الأسبق. والأستاذ في معهد التخطيط القومي ، ممثلا لمصر به ، وشارك في اللقاء كذلك ، ممثلون عن الدول الأعضاء ، وعددها 18 دولة ، وذلك في اجتماعات مغلقة للمجلس .

وتناول اللقاء ، مناقشة الخطة السنوية للمعهد العربي للتخطيط ، إضافة إلى تناول العديد من القضايا التنموية ، التي تهم الدول العربية ، ومناقشة الأعمال البحثية ، وتبادل الآراء والأفكار ، مع الخبراء الدوليين والإقليميين ، بشأن الموضوعات التنموية والاقتصادية ، المتعلقة بالدول العربية .

وعقد الاجتماع الأول ، في الكويت مقر المعهد ، في يناير الماضي ، حيث شهد استعراض إنجازات المعهد ، فضلا عن رصد التطور في الأنشطة الخاصة بالتدريب ، والمشروعات البحثية والاستشارية ، والملتقيات العلمية ذ والإصدارات التي أنجزت ، فضلا عن مناقشة أبرز المشروعات ، المطروحة على أجندة المعهد ، في الفترة المقبلة .

جدير بالذكر ، أن المعهد العربي للتخطيط ، مؤسسة عربية إقليمية ، مقرها دولة الكويت ، تأسست في العام 1980 ، بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، في الدول العربية ، عن طريق بناء القدرات الوطنية ، وإعداد البحوث ، وتقديم الخدمات الاستشارية ، والدعم المؤسسي ، وعقد اللقاءات التنموية والنشر ، وفي مجال ريادة الأعمال والمعلوماتية .

ويسعى المعهد العربي للتخطيط ، إلى تطوير القدرات البشرية ، وتعزيز الأداء المؤسسي ، وتحسين أداء التخطيط الإنمائي في الدول العربية ، عن طريق تقديم الخدمات والبرامج ، ذات الطابع الإنمائي ، التي تتناسب مع التطورات والتحديات ، التي يشهدها العمل الإنمائي العربي .