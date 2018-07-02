أسعار الطوب اليوم فى الأسواق

Advertisements
اختلفت أسعار الطوب فى الأسواق خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الألف طوبة كالأتى:
- الأسمنتي المفرغ ” مقاس 40×20×20 سنتيمترًا بلغ سعره حوالى 4746 جنيهًا.
- الرملى الخفيف مقاس 40×20×20 فقد سجل 550 جنيهًا.
- الطوب الأسمنتي المفرغ مقاس 40×20×12سنتيمترًا وصل سعره إلى حوالى 3729 جنيهًا.
- الطوب الأسمنتي المصمت مقاس 25×12.5×6 سنتيمترات فقد بلغ سعره إلى حوالى 495 جنيهًا.
- الطوب الطفلى مقاس 25×12×6.5 سنتيمترًا فقد حقق حوالى 520 جنيهًا.
- الطوب الطفلى المثقب مقاس 25×12×13 سنتيمترًا قد بلغ سعره حوالى 950 جنيهًا.
- الطوب الرملى الوردى مقاس 25×12×6 سنتيمترًا بلغ سعره حوالى 860 جنيهًا.
اقرأ أيضًا:
Advertisements
فاتورة التليفون الأرضي 2018 الربع سنوية.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وطريقة السداد من موقع المصرية للاتصالات وخطوات التقديم على تليفون أرضي
Advertisements
التعليقات