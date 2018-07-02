أسعار الطوب اليوم فى الأسواق

اختلفت أسعار الطوب فى الأسواق خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الألف طوبة كالأتى:

الأسمنتي المفرغ ” مقاس 40×20×20 سنتيمترًا بلغ سعره حوالى 4746 جنيهًا. الرملى الخفيف مقاس 40×20×20 فقد سجل 550 جنيهًا. الطوب الأسمنتي المفرغ مقاس 40×20×12سنتيمترًا وصل سعره إلى حوالى 3729 جنيهًا. الطوب الأسمنتي المصمت مقاس 25×12.5×6 سنتيمترات فقد بلغ سعره إلى حوالى 495 جنيهًا. الطوب الطفلى مقاس 25×12×6.5 سنتيمترًا فقد حقق حوالى 520 جنيهًا. الطوب الطفلى المثقب مقاس 25×12×13 سنتيمترًا قد بلغ سعره حوالى 950 جنيهًا. الطوب الرملى الوردى مقاس 25×12×6 سنتيمترًا بلغ سعره حوالى 860 جنيهًا.

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