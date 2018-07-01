خلال 3 أشهر.. رأس مال البورصة يخسر 63 مليار جنيه

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شهدت البورصة المصرية ، خلال جلسات الربع الثاني من العام الحالي 2018 ، خسارة رأس المال السوقي ، نحو 63.4 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى ، 910.827 جنيه ، بنسبة تراجع ، قدرها 6.5% ، عن الربع الأول من العام الحالي 2018 .

رأس المال السوقي ، للمؤشر الرئيسي للبورصة ، تراجع من 535.162 مليار جنيه ، إلى 498.243 مليار جنيه ، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2018 ، وذلك بنسبة انخفاض ، قدرها 6.9% ، بينما هبط رأس المال ، لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، من 204.057 مليار جنيه ، إلى 194.616 مليار جنيه ، وذلك بنسبة انخفاض ، قدرها 4.6% .

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وكذلك ، انخفض رأس المال السوقي ، لمؤشر الأوسع نطاقا ، من 739.220 مليار جنيه ، إلى 692.860 مليار جنيه ، وذلك بنسبة انخفاض ، قدرها 6.3% .

قيمة التداول على إجمالي السندات ، بلغت نحو 9493 مليون جنيه ، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2018 ، حيث بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات ، نحو 8992 ألف سند تقريبا .

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 6.31% ، حيث أغلق عند مستوى 16349 نقطة ، خلال جلسات الربع الثاني من العام الحالي ، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 7.62% ، حيث أغلق عند مستوى 805 نقطة .

أما مؤشر « إيجي إكس 100 » ، فتراجع بنحو 7.87% ، حيث أغلق عند مستوى 2062 نقطة ، أما مؤشر « إيجي إكس 20 » ، فأغلق متراجعا ، بنحو 7.08% ، عند مستوى 16473 نقطة .

كما تراجع إجمالي قيمة التداول في البورصة ، إلى 91.9 مليار جنيه ، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2018 ، في حين بلغت كمية التداول ، نحو 15736 مليون ورقة ، منفذة على 1598 ألف عملية ، مقارنة بإجمالي قيمة تداول ، قدرها 112.1 مليار جنيه ، وبلغت كمية التداول ، 19680 مليون ورقة ، منفذة على 1917 ألف عملية ، خلال الأشهر الثلاثة السابقة .

وبلغ إجمالي قيمة التداول ، في بورصة النيل ، نحو 53.9 مليون جنيه ، بينما بلغت كمية التداول ، 68.6 مليون ورقة ، منفذة على 8829 عملية ، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2018 ، بينما استحوذت الأسهم ، على 89.16% ، من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة ، في حين مثلت قيمة التداول للسندات ، نحو 10.84% ، وذلك وفقا لتقرير البورصة المصرية .

إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة ، توزعت بين 57704 مليون جنيه ، في المؤشر الرئيسي للبورصة ، وذلك بحجم تداول 12899 مليون ورقة مالية منفذة ، و 950 ألف عملية ، بينما بلغت قيمة التداول ، في مؤشر « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنحو 14090 مليون جنيه ، وحجم تداول 1881 مليون ورقة مالية منفذة ، عن طريق 452 ألف عملية ، بينما بلغت قيمة التداول ، في مؤشر « إيجي إكس 100 » ، نحو 71794 مليون جنيه ، وذلك بحجم تداول ، 14780 ورقة مالية منفذة ، عن طريق 1402 ألف عملية .

سجلت تعاملات الأجانب ، من غير العرب ، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2018 ، صافي شراء في البورصة المصرية ، وذلك بقيمة 2137.79 مليون جنيه ، بينما سجل العرب صافي شراء ، وذلك بقيمة 468.69 مليون جنيه ، في الفترة ذاتها ، وذلك بعد استبعاد الصفقات .

أما تعاملات المصريين ، فاستحوذت على نسبة 64.34% ، من إجمالي تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 24.49% ، واستحوذ العرب ، على 11.17% ، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2018 ، وذلك بعد استبعاد الصفقات .

المؤسسات كذلك ، استحوذت على 48.72% ، من المعاملات في البورصة ، بينما كانت باقي المعاملات. من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 51.28% ، أما المؤسسات ، فسجلت صافي بيع ، وذلك بقيمة 362.39 مليون جنيه ، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2018 ، وذلك بعد استبعاد الصفقات .