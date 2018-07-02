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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه حتى نهاية يوليو في الجمارك، حيث أعلنت الجمارك عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه حتى نهاية شهر يوليو و تعلن عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه حتى نهاية يوليو ، والتي سيتم تنفيذها من الأحد.

أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه

صرحت مصلحة الجمارك المصرية السبت، عن سعر صرف العملات الأجنبية لديها مقابل الجنيه، بناء على تقرير للإدارة العامة للتقييم الجمركي، وسيتم التطبيق بهذه الأسعار مدة ثلاثون يوما بدءًا من يوم 1 يوليو 2018.

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وأكدت مصلحة الجمارك أن المالية بدأت تحديد سعر شهري ثابت، وكانت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه كما يلي: