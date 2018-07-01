تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في «الجمارك»

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ذكرت مصلحة الجمارك المصرية ، أن الأسعار التي أعلنتها مساء أمس ، والخاصة بصرف العملات الأجنبية لديها ، في مقابل الجنيه المصري ، وفقا للإدارة العامة للتقييم الجمركي ، سوف يبدأ العمل بها ، اعتبارا من اليوم الأحد .

وزارة المالية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، بدأت تحديد سعر شهري ثابت ، للدولار الجمركي ، في شهر يناير من العام الماضي 2017 ، وذلك عقب تحرير سعر صرف الجنيه ، في نوفمبر من العام قبل الماضي 2016 ، حيث يتم تحديد السعر ، على أساس شهري .

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ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأسعار العملات الأجنبية ، في مقابل الجنيه المصري ، وفقا لمنشور مصلحة الجمارك ، وهي كالتالي :

سعر الدولار المستهدف ، في موازنة مصر للعام المالي الحالي ، 2018 / 2019 ، يبلغ نحو 17.25 جنيه ، وذلك في مقابل 16 جنيها ، في موازنة العام المالي السابق ، 2017 / 2018 .

مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي الحالي ، 2018 / 2019 ، أوضح أن أي تراجع للجنيه ، أمام الدولار. بنحو جنيه واحد فقط ، قد يؤثر سلبا على الميزان الأولي للموازنة ، وذلك بنحو 3 مليارات جنيه ، من خلال تراجع الفائض الأولي المستهدف ، بنحو 0.05% من الناتج الإجمالي .

ومصر تستهدف ، إصدار سندات دولية مقومة بالدولار ، تتراوح قيمتها ، بين 6 و7 مليارات دولار ، خلال العام المالي الحالي ، 2018 / 2019 ، ضمن خطط تعزيز التدفقات النقدية ، من العملات الأجنبية .

والخميس الماضي ، أعلن البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر ، قراره الخاص بالإبقاء على سعري الإيداع والإقراض ، لليلة واحدة دون تغيير ، وذلك عند مستوى 16.75% ، و17.75% على الترتيب ، فضلا عن تثبيت سعر العملية الرئيسية ، وسعر الائتمان والخصم ، وذلك عند مستوى 17.25% .