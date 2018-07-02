«المالية»: هدفنا زيادة الأجور لتعويض المصريين عن الإصلاح الاقتصادي

Advertisements

تحدث الدكتور محمد معيط ، وزير المالية المصري ، يوم الأحد ، عن الموازنة العامة الجديدة للدولة ، عن العام المالي الحالي ، 2018 / 2019 ، والتي بدأت وزارة المالية ، تنفيذها اليوم الأحد ، كأكبر موازنة في تاريخ مصر ، بقيمة 1.42 تريليون جنيه ، قائلا إن أهم ما يميز الموازنة الجديدة ، هو تحقيق فائض أولي ، بأن تصبح الإيرادات ، أكبر من المصروفات دون الفوائد ، فضلا عن تخفيض معدل العجز الكلي .

وخلال مداخلة هاتفية ، لبرنامج « أسواق وأعمال » ، المذاع عبر قناة « أون لايف » ، أضاف وزير المالية ، أن من أهداف الموازنة الجديدة ، زيادة « بند الأجور » ، لتعويض العاملين في الدولة ، عن جزء من الإجراءات الاقتصادية ، فضلا عن زيادة الاستثمارات ، بهدف توفير فرص عمل ، والدفع بمعدلات النمو ، وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة ، في ظل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل .

Advertisements

وأكد الدكتور محمد معيط ، أن وزارة المالية ، تتعاون بشكل مستمر ، مع وزارة الصحة ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، من أجل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة ، في المحافظات .