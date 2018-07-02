«المالية»: السيسي كلفنا بتنمية الإنسان.. وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة

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قال وزير المالية ، الدكتور محمد معيط ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كلف الوزارة ، بالاهتمام بزيادة الإنفاق ، على الصحة والتعليم ، فضلا عن تنمية رأس المال البشري ، والإنسان المصري .

وفي مداخلة هاتفية ، ببرنامج « مساء دي إم سي » الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري ، عبر فضائية « دي إم سي » ، أضاف الدكتور محمد معيط ، أن العلاوات الاستثنائية والدورية ، ورفع حد الإعفاء الضريبي ، يكلفان الدولة ، نحو 22 مليار جنيه .

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ولفت وزير المالية ، إلى أن الدولة ، تعمل على تقليل العجز الكلي ، عن طريق الاستدانة وخدمة الديون ، وتستهدف كذلك ، تعزيز النمو القائم على الاستثمار ، وليس الاستيراد والاستهلاك .

وأوضح الدكتور محمد معيط ، أنه بالنسبة لبند الصحة ، والتعليم ، فسوف تبدأ وزارة المالية ، تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ، فضلا عن انطلاق ، برنامج تطوير التعليم .