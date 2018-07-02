إتاحات عاجلة من «المالية» لصالح التأمين الصحي والوطنية للإعلام والسكة الحديد.. قيمتها 5.7 مليار جنيه

منذ 47 دقيقة أخبار الاقتصاد
إتاحات عاجلة من «المالية» لصالح التأمين الصحي والوطنية للإعلام والسكة الحديد.. قيمتها 5.7 مليار جنيه
محمد معيط

اعتمدت وزارة المالية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، اليوم الإثنين ، إتاحات عاجلة ، بقيمة 5.7 مليار جنيه ، وذلك لصالح « هيئة السكك الحديدية ، هيئة السلع التموينية ، الهيئة الوطنية للإعلام ، والهيئة العامة للتأمين الصحي » .

الإتاحات التي اعتمدتها وزارة المالية ، قبل قليل ، تضمنت 4 مليارات جنيه ، لصالح هيئة السلع التموينية ، عن قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية ، وفروق نقاط الخبز ، وفروق تكاليف تصنيع الخبز ، عن شهر يونيو من العام الحالي 2018 .

وزارة المالية ، اعتمدت مليارا و200 مليون جنيه ، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي ، قطاع الشؤون الاجتماعية ، بغرض سداد باقي مستحقات برنامجي « تكافل وكرامة » .

وكذلك ، شملت الإتاحات ، 220 مليون جنيه ، لصالح الهيئة الوطنية للإعلام ، كي يكون بإمكانها ، الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين ، عن شهر يونيو من العام الحالي 2018 ، فضلا عن إتاحة ، 60.6 مليون جنيه ، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي ، عن شهر يونيو من العام الحالي 2018 ، كدعم لكل من المرأة المعيلة ، والطلاب ، والأطفال دون السن المدرسي .

واعتمدت وزارة المالية أيضا ، 98.5 مليون جنيه ، لصالح الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ، وذلك لتوفير السيولة اللازمة ، لصرف مستحقات العاملين ، عن شهر يونيو من العام الحالي 2018 ، إضافة إلى إتاحة 62.5 مليون جنيه ، قيمة الدعم المستحق ، لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، عن شهر يونيو من العام الحالي 2018 ، حيث تتولي الشركة القابضة ، توزيعها على الشركات التابعة لها .

كما تضمنت الإتاحات كذلك ، 86 مليون جنيه ، بينهم 64.1 مليون جنيه ، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية ، عن شهر مايو من العام الحالي 2018 ، فضلا عن 21.9 مليون جنيه ، لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا ، على خطوط مترو الأنفاق ، عن شهر مايو من العام الحالي 2018 .

واعتمدت وزارة المالية كذلك ، 4.3 مليون جنيه ، مرتبات للعاملين في شركات الري الثلاثة ، « الكراكات المصرية ، الري للأشغال العامة ، والمصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية » ، التابعة للشركة القابضة للري والصرف ، عن شهر يونيو من العام الحالي 2018 ، فضلا عن إتاحة 2.6 مليون جنيه ، لصالح المجلس الأعلى للثقافة ، لصرف مرتبات العاملين ، في شركة « الصوت والضوء » ، عن شهر يونيو من العام الحالي 2018 .