إتاحات عاجلة من «المالية» لصالح التأمين الصحي والوطنية للإعلام والسكة الحديد.. قيمتها 5.7 مليار جنيه

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اعتمدت وزارة المالية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، اليوم الإثنين ، إتاحات عاجلة ، بقيمة 5.7 مليار جنيه ، وذلك لصالح « هيئة السكك الحديدية ، هيئة السلع التموينية ، الهيئة الوطنية للإعلام ، والهيئة العامة للتأمين الصحي » .

الإتاحات التي اعتمدتها وزارة المالية ، قبل قليل ، تضمنت 4 مليارات جنيه ، لصالح هيئة السلع التموينية ، عن قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية ، وفروق نقاط الخبز ، وفروق تكاليف تصنيع الخبز ، عن شهر يونيو من العام الحالي 2018 .

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وزارة المالية ، اعتمدت مليارا و200 مليون جنيه ، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي ، قطاع الشؤون الاجتماعية ، بغرض سداد باقي مستحقات برنامجي « تكافل وكرامة » .

وكذلك ، شملت الإتاحات ، 220 مليون جنيه ، لصالح الهيئة الوطنية للإعلام ، كي يكون بإمكانها ، الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين ، عن شهر يونيو من العام الحالي 2018 ، فضلا عن إتاحة ، 60.6 مليون جنيه ، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي ، عن شهر يونيو من العام الحالي 2018 ، كدعم لكل من المرأة المعيلة ، والطلاب ، والأطفال دون السن المدرسي .

واعتمدت وزارة المالية أيضا ، 98.5 مليون جنيه ، لصالح الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ، وذلك لتوفير السيولة اللازمة ، لصرف مستحقات العاملين ، عن شهر يونيو من العام الحالي 2018 ، إضافة إلى إتاحة 62.5 مليون جنيه ، قيمة الدعم المستحق ، لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، عن شهر يونيو من العام الحالي 2018 ، حيث تتولي الشركة القابضة ، توزيعها على الشركات التابعة لها .

كما تضمنت الإتاحات كذلك ، 86 مليون جنيه ، بينهم 64.1 مليون جنيه ، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية ، عن شهر مايو من العام الحالي 2018 ، فضلا عن 21.9 مليون جنيه ، لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا ، على خطوط مترو الأنفاق ، عن شهر مايو من العام الحالي 2018 .

واعتمدت وزارة المالية كذلك ، 4.3 مليون جنيه ، مرتبات للعاملين في شركات الري الثلاثة ، « الكراكات المصرية ، الري للأشغال العامة ، والمصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية » ، التابعة للشركة القابضة للري والصرف ، عن شهر يونيو من العام الحالي 2018 ، فضلا عن إتاحة 2.6 مليون جنيه ، لصالح المجلس الأعلى للثقافة ، لصرف مرتبات العاملين ، في شركة « الصوت والضوء » ، عن شهر يونيو من العام الحالي 2018 .