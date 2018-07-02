البورصة تفتتح جلسة اليوم على ارتفاع جماعي في مؤشراتها

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افتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الإثنين ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، في أولى جلساتها هذا الأسبوع ، حيث أغلقت البورصة أبوابها أمس ، بمناسبة إجازة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.29% ، حيث تجاوز مستوى 16400 نقطة ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.12% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجى إكس 20 » ، بنسبة 0.47% .

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.25% ، بينما زاد مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.38% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، ارتد ، حيث أغلق عند مستوى 16348 نقطة ، في نهاية جلسات الأسبوع الماضي ، وذلك وسط أحجام تداول متوسطة .

وأضافت الشركة ، في تقريرها اليومي : « كما كان متوقعًا ، اختبر المؤشر الثلاثيني ، الاتجاه الهباط الذي تم اختراقه لأعلى ، والذي بدأ في مايو الماضي ، ثم وجد دعما » .

وزادت الشركة ، أنه في حال نجح المؤشر الرئيسي للبورصة ، في البقاء أعلى مستوى الدعم 16000 نقطة ، واخترق المقاومة التالية عند المستوى 16600 نقطة ، وهذا ما ترجحه ، فقد يتبع ذلك مزيد من الارتفاع ، نحو مستوى 17000 نقطة ، وبالتالي ، فقد تغيرت نظرتنا قصيرة الأجل إلى إيجابية .