المركزي يعلن عن ارتفاع الودائع المحلية بنهاية شهر مايو بنسبة 28%

Advertisements

أوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع “الودائع المحلية” بنسبة تصل إلى ثمانية وعشرين في المئة خلال شهر مايو لعام 2018 على أساس سنوي.

وقد تم الإعلان عن بيانات البنك المركزي المصري عن حجم الودائع بالعملة المحلية خلال نهاية شهر مايو السابق لعام 2018 والتي ارتفعت مسجلة 2,24 تريليون جنيه مصري، في مقابل 1,75 تريليون جنيه مصري خلال الشهر مايو لعام 2017.

Advertisements

أما على أساس شهري فقد تراجعت معدل الودائع المحلية هامشياً خلال شهر مايو لعام 2018، إذا ما تم مقارنتها بنحو 2,26 تريليون جنيه مصري بنهاية شهر أبريل لعام 2018.

وكان احتياطي جمهورية مصر العربية من النقد الأجنبي قد سجل ستة وثلاثين مليار دولار قبل ثورة يناير من عام 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات السابقة، بسبب نضوب “المصادر الدولارية” وعلى قائمتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات السياحية.

وقد ارتفع صافي “الاحتياطي الدولي” لجمهورية مصر العربية إلى 44,138 مليار دولار خلال نهاية شهر مايو السابق لعام 2018، في مقابل 44,029 مليار دولار خلال نهاية شهر أبريل لعام 2018.

أقرا أيضاً: اسعار العملات والذهب اليوم في مصر.