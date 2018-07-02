تراجع حصة الدولار في احتياطي النقد العالمي لأدنى مستوى منذ 4 سنوات

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انخفاض حصة الدولار الأمريكية من قيمة “احتياطي النقد العالمي” خلال الربع الأول من عام 2018 إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات وسط ارتفاع في حصص العملات الأجنبية الأخرى.

وقد أوضحت البيانات الصادرة عن “صندوق النقد الدولي” خلال نهاية الأسبوع السابق، أن في الوقت الذي هبطت فيه حصة الدولار الأمريكي من احتياطي النقد العالمي، وقد سجلت العملات الأجنبية التالية “العملة الأوروبية الموحدة اليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني” ارتفاعاً.

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وقد أعلنت البيانات الاقتصادية الصادرة أن حصة الدولار الأمريكي الاحتياطية قد سجلت التراجع الفصلي الخامس على التوالي، ولكن بالرغم من هذا فإن الدولار الأمريكي لا يزال محتفظاً بمركزه كأكبر عملة أجنبية في “احتياطي النقد العالمي”.

وقد أظهر البيانات أيضا أن حصة الدولار الأمريكي من احتياطي النقد العالمي قد سجلت 62,48 في المئة عند 6,499 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وقد تراجع عن حصته في الربع الرابع من العام السابق 2017 حيث بلغت 62,72 في المئة أي بما يعادل 6,282 تريليون دولار أمريكي.

وقد تراجعت حصة العملة الأمريكية من احتياطي النقد العالمي عند أدنى مستوى لها منذ الربع الرابع من عام 2013 حيث سجلت 61,24 في المئة.

فيما جاء في المركز الثاني العملة الأوروبية الموحدة اليورو حيث بلغت حصته من احتياطي النقد العالمي بقيمة 20,39%، وهو بذلك أعلى مستوى منذ الربع الرابع من عام 2014، وقد ارتفعت عند مستوى 20,15 في المئة والذي تم تسجله خلال الربع الأخير من العام السابق 2017.

أما بالنسبة إلى الين الياباني فقد بلغت مساهمته في إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنوك المركزي نسبة 4,81%، وهو أعلى مستوى منذ الربع الرابع من عام 2002، بارتفاع عن مستوى 4,89 في المئة في الأشهر الثلاثة السابق من عام 2017.

أما الجنيه الإسترليني فقد جاء في المركز الرابع حيث ارتفعت حصته في الاحتياطي النقد العالمي عند مستوى 4,68 في المئة وهو أعلى مستوى له منذ الربع الرابع من عام 2015.

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