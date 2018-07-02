البورصة تنهي تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع طفيف في مؤشراتها

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اختتمت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الإثنين ، على ارتفاع جماعي طفيف ، في مؤشراتها كافة ، باستثناء المؤشر الأوسع نطاقا ، حيث تراجع بنسبة 0.04% ، وكذلك ، تراجع رأس المال السوقي ، بقيمة 886 مليون جنيه ، حيث أغلق عند مستوى ، 909.940 مليار جنيه .

حجم التداول في البورصة المصرية ، بلغ 186 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة تجاوزت 746 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 19 ألف عملية ، بينما سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 67.21% من إجمالى تعاملات السوق .

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واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 29.81% ، بينما استحوذ العرب ، على نسبة 2.98% ، خلال جلسة تداول اليوم الإثنين ، أما المؤسسات ، فاستحوذت على نسبة 47.87% ، من المعاملات في البورصة ، وكانت باقي المعاملات ، من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 52.12% .

تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 2.3 مليون جنيه ، 172.9 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد ، والمؤسسات المصرية ، والعربية ، نحو الشراء ، وذلك بقيمة 22.2 مليون جنيه ، 2.7 مليون جنيه ، 139.4 مليون جنيه ، 10.9 مليون جنيه ، على التوالي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.09% ، حيث أغلق عند مستوى 16362 نقطة ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، وذلك بنسبة 0.06% ، حيث أغلق عند مستوى 2738 نقطة ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.23% ، حيث أغلق عند مستوى 16511 نقطة .

وكذلك ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 0.05% ، حيث أغلق عند مستوى 805 نقطة ، بينما تراجع مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.04% ، حيث أغلق عند مستوى 2061 نقطة ، وزاد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.03% ، حيث وصل إلى مستوى 465 نقطة .

وغب ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، ارتفعت أسهم 62 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 62 شركة ، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وشهدت البورصة المصرية ، تباينا في مؤشراتها ، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي ، والمؤشر الأوسع نطاقا ، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ومالت تعاملات المصريين والعرب ، نحو الشراء ، بينما مالت تعاملات الأجانب ، نحو البيع .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.17% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.02% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.27% .

وكذلك ، تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 0.15% ، بينما زاد مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.01% .

وافتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الإثنين ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، في أولى جلساتها هذا الأسبوع ، حيث أغلقت البورصة أبوابها أمس ، بمناسبة إجازة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.29% ، حيث تجاوز مستوى 16400 نقطة ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.12% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجى إكس 20 » ، بنسبة 0.47% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.25% ، بينما زاد مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.38% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، ارتد ، حيث أغلق عند مستوى 16348 نقطة ، في نهاية جلسات الأسبوع الماضي ، وذلك وسط أحجام تداول متوسطة .

وأضافت الشركة ، في تقريرها اليومي : « كما كان متوقعًا ، اختبر المؤشر الثلاثيني ، الاتجاه الهباط الذي تم اختراقه لأعلى ، والذي بدأ في مايو الماضي ، ثم وجد دعما » .

وزادت الشركة ، أنه في حال نجح المؤشر الرئيسي للبورصة ، في البقاء أعلى مستوى الدعم 16000 نقطة ، واخترق المقاومة التالية عند المستوى 16600 نقطة ، وهذا ما ترجحه ، فقد يتبع ذلك مزيد من الارتفاع ، نحو مستوى 17000 نقطة ، وبالتالي ، فقد تغيرت نظرتنا قصيرة الأجل إلى إيجابية .