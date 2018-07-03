بنك التنمية الصناعية يوقع صفقتين بقيمة 100 مليون جنيه لتوصيل الغاز للمنازل

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صرح نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى “حمدى عزام” أن البنك قد قام بعقد اتفاقية مع شركتين من أجل توصيل الغاز للمنازل بقيمة تصل إلى مائة مليون جنيه مصري.

وقد أضاف حمدي عزام قائلاً “تم عقد الاتفاقية مع شركتي القاهرة للغاز وسيناء للغاز، ولكل منهما خمسين مليون جنيه من أجل توصيل الغاز إلى خمسين ألف وحدة سكنية”.

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وقد أشار على أن التعاقد تم أيضا مع “شركة بتروتريد” من أجل التحصيل من العملاء، وأوضح أن السداد سوف يكون على سبع سنوات، وأكد أنه قد تم إدراج تعاقد مع العديد من الشركات من أجل تمويل أربعمائة وواحد وحدة سكنية بقيمة تصل إلى 1,2 مليار جنيه مصري.

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