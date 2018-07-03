لتسوية ديون المتعثرين .. المركزي يطلق محفظة بـ 530 مليون جنيه

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صرح فرج عبدالحميد نائب رئيس بنك المصرف المتحد قائلاً “إن محفظة التعثر بالمصرف ضمن مبادرة المركزي المصري من أجل إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة والغير مسددة والتي تبلغ خمسمائة وثلاثين مليون جنيه مصري”.

وقد أطلق البنك المركزي المصري مبادرة من أجل إعفاء العملاء المتعثرين من الفوائد المتراكمة بشكل كامل وغير المسددة والتي تسجل حوالي 16,8 مليار جنيه مصري على المديونيات التي تقل عن عشرة مليون جنيه مصري.

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وقد أشار فرج عبدالحميد قائلاً “أن مديونية الشركات المتعثرة قد سجلت نحو خمسمائة مليون جنيه إلى مائتين وسبعين شركة، وقد سجلت مديونية الأفراد حوالي ثلاثين مليون جنيه إلى أربعمائة عميل”.

وأضاف أن محفظة التعثر قد بلغت نحو 1,8 مليار جنيه مصري، ويستهدف البنك المركزي الانتهاء من تلك المحفظة خلال الفترة القليلة القادمة، وأعلن خبراء مصرفيون في نهاية شهر يونيو السابق لعام 2018 أن اهتمام البنك المركزي بذلك الملف سوف يعيد شركات ومصانع قد تعثرت خلال السنوات السابقة إلى العمل وبقوة بعد أن تم إزالة تلك الديون، وهو ما يعد دعم لتلك المصانع والشركات ودعم أيضا للاقتصاد المصري الوطني.

ويجدر هنا الإشارة إن مبادرة البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنوك في العمل على إيجاد حل من شأنه مساندة صغار العملاء الجادين والعمل على مساعدتهم على النهوض من تعثرهم يعد جزء من “دور الجهاز المصرفي” في المساهمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويدعو البنك المركزي المصري العملاء إلى مخاطبة البنوك إلى سرعة التعامل مع تلك المبادرة والاستفادة منها من أجل أنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة في المحاكم والعمل على العودة إلى دائرة النشاط الاقتصادي إلى الشركات.

وقد أعلن البنك المركزي المصري أن هذا يأتي في إطار مبادرة من أجل مساندة العملاء المتعثرين، والتي يستفاد منها ثلاثة آلاف وخمسمائة شركة إلى جانب استفادة ثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألف فرد في البنوك التالية “البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العقاري المصري، والبنك الزراعي، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية والعمال”.

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