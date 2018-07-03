البورصة تفتتح تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي في المؤشرات

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افتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك ، بعد أن أغلقت أمس الإثنين ، على ارتفاع طفيف في مؤشراتها .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.06% ، حيث تجاوز مستوى 16400 نقطة ، وكذلك ، صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.26% ، بينما قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، وذلك بنسبة 0.12% .

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وكذلك ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 0.04% ، بينما زاد مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ،بنسبة 0.03% .