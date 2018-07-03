البورصة تواصل ارتفاعاتها الصباحية في منتصف تعاملات جلسة اليوم

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، لتواصل الارتفاع الذي بدأته صباحا ، مدفوعة بعمليات شراء من متعاملين مصريين ، بينما مالت تعاملات الأجانب والعرب ، نحو البيع .

مؤشر «!إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.13%، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.71% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.31% .

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وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.51% ، بينما زاد مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.34% ، بينما زاد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.10% .

وافتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك ، بعد أن أغلقت أمس الإثنين ، على ارتفاع طفيف في مؤشراتها .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.06% ، حيث تجاوز مستوى 16400 نقطة ، وكذلك ، صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.26% ، بينما قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، وذلك بنسبة 0.12% .

وكذلك ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 0.04% ، بينما زاد مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ،بنسبة 0.03% .