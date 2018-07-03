البورصة تحافظ على ارتفاع مؤشراتها في نهاية جلسة اليوم

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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، مدفوعة في ذلك ، بمشتريات المتعاملين ، من الأفراد المصريين ، وكذلك ، ارتفع رأس المال السوقي ، بقيمة 993 مليون جنيه ، حيث أغلق عند مستوى ، 910.933 مليار جنيه .

حجم التداول في البورصة المصرية ، بلغ 377 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة تتجاوز 871 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 22 ألف عملية ، بينما سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 81.45% ، من إجمالي تعاملات السوق .

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واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 14.57% ، بينما استحوذ العرب ، على نسبة 3.97% ، خلال جلسة تداول اليوم ، أما المؤسسات ، فاستحوذت على نسبة 38.41% ، من المعاملات في البورصة ، وكانت باقي المعاملات ، من نصيب الأفراد. وذلك بنسبة 61.58% .

تعاملات الأفراد العربية ، والأجنبية ، والمؤسسات المصرية ، والعربية ، والأجنبية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 14.6 مليون جنيه ، 11.1 مليون جنيه ، 29.5 مليون جنيه ، 3.5 مليون جنيه ، 47.4 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين ، نحو الشراء ، وذلك بقيمة 106.1 مليون جنيه ، على التوالي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.36% ، حيث أغلق عند مستوى 16421 نقطة ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.87% ، حيث أغلق عند مستوى 2762 نقطة ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.29% ، حيث أغلق عند مستوى 16558 نقطة .

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 0.31% ، حيث أغلق عند مستوى 807 نقطة ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.16% ، حيث أغلق عند مستوى 2064 نقطة ، وزاد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.10% ، حيث وصل إلى مستوى 465 نقطة .

وفي ختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، ارتفعت أسهم 91 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 41 شركة ، ولم تتغير مستويات 40 شركة .

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، لتواصل الارتفاع الذي بدأته صباحا ، مدفوعة بعمليات شراء من متعاملين مصريين ، بينما مالت تعاملات الأجانب والعرب ، نحو البيع .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.13%، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.71% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.31% .

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.51% ، بينما زاد مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.34% ، بينما زاد مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.10% .

وافتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك ، بعد أن أغلقت أمس الإثنين ، على ارتفاع طفيف في مؤشراتها .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع بنسبة 0.06% ، حيث تجاوز مستوى 16400 نقطة ، وكذلك ، صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.26% ، بينما قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، وذلك بنسبة 0.12% .

وكذلك ، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 0.04% ، بينما زاد مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ،بنسبة 0.03% .