البنك الأهلي يطرح حساب توفير المستقبل بدون مصروفات لجذب العملاء.. تعرف على المميزات

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صرح البنك الأهلي صباح اليوم عن طرح حساب توفير المستقبل، وذلك في محاولة منه لجذب عملاء جدد في التعامل مع الجهاز المصرفي، وأكد البنك أن هذا الحساب الجديد يستطيع من خلاله العميل أن يدخر أمواله بشكل آمن وفعال.

وأكد “يحيى أبو الفتوح” الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن حساب توفير المستقبل يمنح بحد أدنى 500 جنيه، وأنه معفي تماماً من مصاريف فتح الحساب والمصاريف السنوية، ومعفي أيضاً من مصاريف كشف الحساب ومصاريف إصدار بطاقة الخصم المباشر.

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كما أكد “أبو الفتوح” أن الحساب له عائد متزايد قد يصل إلى 10.75%، ويتزايد سعر الفائدة مع تزايد الرصيد الموجود في الحساب، على أن يتم احتساب العائد بداية من 300 جنيه رصيد في حساب العميل.

وأشار أيضاً أنه يمكن للعميل إختيار صرف العائد على حسابه الشخصي سواء أكان شهريا، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي أو سنوي، هذا بالإضافة إلى خدمة تأمين على الحياة بالمجان بحد أدنى 5000 جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه، ويتم صرف تعويض للعميل في حالة الوفاة بقيمة رصيد الحساب الشهري السابق للوفاة.

وأضاف “أبو الفتوح” إلى أن البنك من خلال طرح هذا الحساب يسعى إلى تشجيع العديد من العملاء على الإدخار والتوفير، كما أن هذا الحساب يتيح للعميل الاشتراك بخدمة الفون كاش مجاناً والذي يستطيع من خلالها دفع الفواتير، وشحن رصيد الهاتف، بالإضافة إلى تحويل الأموال من محافظة إلى محافظة أخرى بكل سهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك.

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