بعد ارتفاعها صباحا.. تراجع جماعي للبورصة في منتصف تعاملات اليوم

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شهدت البورصة المصرية ، تراجعا في مؤشراتها كافة ، في منتصف تعاملات جلسة ، اليوم الأربعاء ، وذلك تحت ضغوط بيعية ، من متعاملين عرب وأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين ، نحو الشراء .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.36% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.23% ، وكذلك ، انخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، وذلك بنسبة 0.38% .

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وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.27% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.56% ، بينما ارتفع مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.31% .

وافتتحت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، بعد أن أغلقت أمس الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع في بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، بنسبة 0.09% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.26% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.18% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.18% ، بينما زاد مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.10% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، أنهى جلسة أمس الثلاثاء ، على ارتفاع ، حيث أغلق عند أعلى مستوى المقاومة الثانوي ، 16.400 نقطة ، ما يدفعه صوب المستوى 16.600 نقطة ، والذي باختراقه إلى أعلى ، يستهدف 17.000 نقطة .

وأضافت شركة « مباشر » ، في تقريرها للبورصة المصرية ، اليوم الأربعاء ، أن المنطقة من 16.000 إلى 15.800 نقطة ، أصبحت دعما قويا للغاية ، ويدعو اختراقها إلى وقف الخسارة .