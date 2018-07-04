البورصة تتخلى عن المكاسب وتواصل انخفاضها في ختام تعاملات اليوم

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اختتمت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك تحت ضغوط بيعية ، من متعاملين عرب وأجانب ، وكذلك ، تراجع رأس المال السوقي ، بقيمة 6.5 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى ، 904.473 مليار جنيه .

حجم التداول في البورصة المصرية ، بلغ 254 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة تتجاوز 711 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 22 ألف عملية ، بينما سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 85.71% من إجمالى تعاملات السوق .

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واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 7.84% ، بينما استحوذ العرب ، على نسبة 6.45% ، خلال جلسة تداول اليوم ، وكذلك ، استحوذت المؤسسات ، على نسبة 30.84% من المعاملات في البورصة ، أما باقي المعاملات ، فكانت من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 69.15% .

تعاملات الأفراد العرب ، والأجانب ، والمؤسسات المصرية ، والأجنبية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 36.7 مليون جنيه ، 2.4 مليون جنيه ، 10.6 مليون جنيه ، 5.8 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين ، والمؤسسات العربية ، نحو الشراء ، وذلك بقيمة 53.2 مليون جنيه ، 2.3 مليون جنيه ، على التوالي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، انخفض بنسبة 0.68% ، حيث أغلق غلق عند مستوى 16309 نقطة ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، وذلك بنسبة 0.65% ، حيث أغلق عند مستوى 2744 نقطة ، بينما انخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، وذلك بنسبة 0.81% ، حيث أغلق عند مستوى 16424 نقطة .

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.44% ، حيث أغلق عند مستوى 804 نقطة ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.81% ، حيث أغلق عند مستوى 2047 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.16% ، حيث وصل إلى مستوى 466 نقطة .

وفي ختام تعاملات جلسة ، اليوم الأربعاء ، ارتفعت أسهم 44 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 86 شركة أخرى ، ولم تتغير مستويات 41 شركة ، وظلت ثابتة كما هي .

وشهدت البورصة المصرية ، تراجعا في مؤشراتها كافة ، في منتصف تعاملات جلسة ، اليوم الأربعاء ، وذلك تحت ضغوط بيعية ، من متعاملين عرب وأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين ، نحو الشراء .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.36% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.23% ، وكذلك ، انخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، وذلك بنسبة 0.38% .

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، بنسبة 0.27% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.56% ، بينما ارتفع مؤشر بورصة النيل ، بنسبة 0.31% .

وافتتحت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، بعد أن أغلقت أمس الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، ارتفع في بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، بنسبة 0.09% ، بينما صعد مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.26% ، وكذلك ، قفز مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.18% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.18% ، بينما زاد مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.10% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، أنهى جلسة أمس الثلاثاء ، على ارتفاع ، حيث أغلق عند أعلى مستوى المقاومة الثانوي ، 16.400 نقطة ، ما يدفعه صوب المستوى 16.600 نقطة ، والذي باختراقه إلى أعلى ، يستهدف 17.000 نقطة .

وأضافت شركة « مباشر » ، في تقريرها للبورصة المصرية ، اليوم الأربعاء ، أن المنطقة من 16.000 إلى 15.800 نقطة ، أصبحت دعما قويا للغاية ، ويدعو اختراقها إلى وقف الخسارة .