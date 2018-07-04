تعرف على مواعيد تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي

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أعلنت مي عبدالحميد المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قائلة “أنه سوف يتم التخصيص لمعظم حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي والمتقدمين للحجز بإعلانات المشروع من واحد إلى ثمانية للوحدات تحت التشطيب الكراسة الحمراء”.

وأشارت في البيان الصادر اليوم “أنه سوف يتم إجراء استكمال إجراءات التخصيص والتسليم لباقي الحاجزين الذين يقومون بإنهاء إجراءاتهم تبعاً للأولويات”.

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وأشارت قائلة “بالنسبة إلى الحاجزين بالإعلان الثامن الكراسة الزرقاء، سوف يتم الانتهاء من تخصيص الوحدات وسوف يتم تسليمها لهم في نهاية العام الجاري 2018، تبعاً للأولويات فيما عدا الحاجزين في المناطق التالية مدينة 15 مايو، شطا، كفر سعد، الزرقا، جنوب بورسعيد، كفر الشيخ أرض مصنع القمامة، والنوبارية الجديدة، على أن يتم التخصيص لهم في النصف الثاني من العام الجديد 2019”.

كما أوضحت “بالنسبة للحاجزين في الإعلان التاسع فسوف يتم الانتهاء من تخصيص الوحدات السكنية وتسليمها لهم في نهاية العام الجاري 2018، فيما عدا الحاجزين في مدينة السادس من أكتوبر، وفاقوس، وسوف يتم التخصيص لهم في النصف الثاني من العام الجديد 2019”.

وقد أعلنت “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة” أنه بدءاً من الأسبوع الجاري سوف يتم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تباعاً بداية من الثلاثين من شهر يونيو السابق وحتى أخر شهر ديسمبر القادم لعام 2018″.

وقد أعلنت الحكومة المصرية على موافقتها خلال شهر فبراير السابق عن تعديل أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي في الإعلانات القادمة، ليصل سعر الوحدة البالغ مساحتها تسعين متراً وتتكون من ثلاثة غرف وصالة سعر مائتين وعشرين ألف جنيه مصري، والوحدة التي تتكون من غرفتين وصالة يصل سعرها إلى مائة وثمانين ألف جنيه مصري.

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