تابع .. مطلب ضروري يتقدم به الفلاح لوزارة الزراعة

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أعلن رئيس اتحاد الفلاحين “محمد فرج” أنه يتمنى أن تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتوسع في إنتاج المخصبات الزراعية الحيوية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على مصانع ومنافذ وأسواق بيع المخصبات الزراعية.

وأكد أن تلك الإجراءات سوف تؤدي إلى حماية الفلاح والمزارع المصري من الوقوع كضحية من شراء المبيدات والأدوية الغير صالحة والتي تؤثر بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية.

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وقد أوضح محمد فرج قائلاً: يتعين على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي البدء في تنفيذ تلك الخطوة على أرض الواقع والعمل على تشديد الرقابة والقيام بحملات لضبط الأسواق وخصوصاً بعد انتشار مخصبات في الأسواق لا ترقي بمستوى الإنتاج المصرح به من قبل الوزارة.

وأضاف، أن المخصبات الزراعية الحيوية تعمل على خفض التكلفة، والعمل على ترشيد استهلاك مياه الري، وتعد المخصبات الزراعية هامة جداَّ في عملية الزراعية المصرية وعلى الوزارة أن تقوم بتشديد إجراءات الرقابة على المصانع وكذلك الأسواق ومنافذ بيعها.

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