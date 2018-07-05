البورصة تفتتح جلسة تعاملات اليوم على تباين في مؤشراتها

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شهدت البورصة المصرية ، في مستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، تباينا في مؤشراتها كافة ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ، والمؤشر الأوسع نطاقا ، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.22% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.25% ، وكذلك ، انخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.38% .

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.06% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.02% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة أمس الأربعاء ، على تراجع ، حيث أغلق قرب مستوى 16.300 نقطة ، وسط أحجام تداول ضعيفة نسبيا ، حيث لم يستطع المؤشر الرئيسي ، البقاء فوق مستوى المقاومة الثانوي ، 16.400 نقطة ، ثم بدأت عمليات جني الأرباح .

وفي تقريرها اليومي ، أوضحت شركة « مباشر » ، توقعاتها بأن القوى الشرائية ، سوف تظهر قريبا ، وأن المؤشر الرئيسي للبورصة ، قادر على الوصول إلى مستوى المقاومة التالي ، عند 16.600 نقطة .

وزادت شركة « مباشر » : « أما السيناريو الأسوأ ، فهو أن يتحرك الحركة عرضية ، بين مستويي 16.400 – 16.000 نقطة » ، ناصحة بتطبيق وقف الخسارة ، في حالة انخفاض المؤشر ، تحت منطقة الدعم 16000 – 15800 نقطة .