«المالية» تتوقع 100 مليار جنيه فائضا في ميزانية 2018/2019

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قال وزير المالية المصري ، الدكتور محمد معيط ، إنه يتوقع ، أن تحقق الميزانية العامة للدولة ، عن العام المالي الحالي ، 2018 / 2019 ، فائضا بين الإيرادات والمصروفات ، يصل إلى نحو ، 100 مليار جنيه مصري ، متابعا : « وزارة المالية سوف تستخدم هذا الفائض ، في سد جزء من فوائد خدمة الدين » .

وخلال اتصال هاتفي ، بالقناة الأولى المصرية ، أضاف الدكتور محمد معيط ، أنه وللمرة الأولى منذ 15 عاما ، تزيد إيرادات الدولة عن مصروفاتها ، بنحو 4 مليارات جنيه .

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وزاد وزير المالية ، قائلا إنه يتوقع ، أن تحقيق الفائض في موازنة العام المقبل ، سوف يأتي من زيادة موارد الدولة ، وتحسين آليات تحصيل مستحقاتها ، ومن خلال اتجاه آخر ، يتمثل في ترشيد النفقات .

وأكد الدكتور محمد معيط ، أن الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة المصرية ، يحدث فائضا ، يؤدي إلى تقليل الدين ، وزيادة مخصصات الأهداف الاستراتيجية للدولة ، والتي ترتكز على تنمية البشر ، وإصلاح منظومة « التعليم ، الصحة ، والثقافة » ، فضلا عن تحقيق نمو أكبر ، وخلق فرص عمل جديدة ، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري .