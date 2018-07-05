البورصة تختتم جلسة نهاية الأسبوع بتراجع جماعي في مؤشراتها

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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، تحت ضغوط بيعية من مؤسسات عربية وأجنبية ، وكذلك ، تراجع رأس المال السوقي ، بقيمة 6 مليارات جنيه ، حيث أغلق عند مستوى ، 898.511 مليار جنيه ، لينخفض بذلك إلى أقل من مستوى 900 جنيه ، للمرة الأولى منذ 4 أشهر .

حجم التداول في البورصة ، بلغ 201 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة تتجاوز 1.2 مليار جنيه ، عن طريق تنفيذ 23 ألف عملية ، بينما سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 73.69% ، من إجمالي تعاملات السوق .

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واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 19.6% ، بينما استحوذ العرب ، على نسبة 6.71% ، خلال جلسة تداول اليوم الخميس ، أما المؤسسات ، فاستحوذت على نسبة 30.84% من المعاملات في البورصة ، وكانت باقي المعاملات ، من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 69.15% .

تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 10.1 مليون جنيه ، 186.9 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين ، والعرب ، والأجانب ، والمؤسسات المصرية ، نحو ااشراء ، وذلك بقيمة 41.9 مليون جنيه ، 44.5 مليون جنيه ، 8 ملايين جنيه ، 102.6 مليون جنيه ، على التوالي .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 1.13% ، حيث أغلق عند مستوى 16125 نقطة ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.90% ، حيث أغلق عند مستوى 2719 نقطة ، وانخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 1.34% ، حيث أغلق عند مستوى 16205 نقطة .

وكذلك ، تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 0.47% ، حيث أغلق عند مستوى 800 نقطة ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.65% ، حيث أغلق عند مستوى 2034 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر بورصة النيل ، وذلك بنسبة 0.22% ، حيث وصل إلى مستوى 467 نقطة .

وفي ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، ارتفعت أسهم 47 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 88 شركة ، ولم تتغير مستويات 40 شركة ، وظلت ثابتة كما هي .

وفي منتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية ، تحت ضغوط بيعية من متعاملين أجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب ، نحو الشراء .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 1.03% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.97% ، وكذلك ، انخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 1.17% .

وكذلك ، تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ،.« إيجي إكس 70 » ، وذلك بنسبة 0.13% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 100 » ، الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.46% ، أما مؤشر بورصة النيل ، فارتفع بنسبة 0.10% .

وشهدت البورصة المصرية ، في مستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، تباينا في مؤشراتها كافة ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ، والمؤشر الأوسع نطاقا ، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة .

مؤشر « إيجي إكس 30 » ، تراجع بنسبة 0.22% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 50 » ، بنسبة 0.25% ، وكذلك ، انخفض مؤشر « إيجي إكس 20 » ، بنسبة 0.38% .

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ، « إيجي إكس 70 » ، فارتفع بنسبة 0.06% ، بينما هبط مؤشر « إيجي إكس 100 » الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.02% .

شركة « مباشر » لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة أمس الأربعاء ، على تراجع ، حيث أغلق قرب مستوى 16.300 نقطة ، وسط أحجام تداول ضعيفة نسبيا ، حيث لم يستطع المؤشر الرئيسي ، البقاء فوق مستوى المقاومة الثانوي ، 16.400 نقطة ، ثم بدأت عمليات جني الأرباح .

وفي تقريرها اليومي ، أوضحت شركة « مباشر » ، توقعاتها بأن القوى الشرائية ، سوف تظهر قريبا ، وأن المؤشر الرئيسي للبورصة ، قادر على الوصول إلى مستوى المقاومة التالي ، عند 16.600 نقطة .

وزادت شركة « مباشر » : « أما السيناريو الأسوأ ، فهو أن يتحرك الحركة عرضية ، بين مستويي 16.400 – 16.000 نقطة » ، ناصحة بتطبيق وقف الخسارة ، في حالة انخفاض المؤشر ، تحت منطقة الدعم 16000 – 15800 نقطة .