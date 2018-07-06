«الإسكان» تعلن انتهاء إعداد 96 وحدة في «دار مصر».. تعرف على الأوراق المطلوبة للاستلام

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قال المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الجمعة ، إن الوزارة انتهت ، من إعداد 96 وحدة سكنية ، تتشمل « 4 عمارات » ، بأرقام « 5 – 6 – 11 – 14 » ، وذلك في المرحلة الثانية من مشروع « دار مصر » للإسكان المتوسط ، في الحي المتميز ، بمدينة المنيا الجديدة ، مؤكدا أن هذه الوحدات ، أصبحت جاهزة للتسليم ، للفائزين بها .

المهندس محمد مصطفى أحمد ، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة ، قال إن الجهاز ، يعمل في الوقت الحالي ، على الانتهاء من إعداد محاضر استلام الوحدات ، حيث أصبحت الوحدات جاهزة للتسليم للحاجزين ، وسوف يسلمها الجهاز ، على مدار 4 أيام ، وتم كذلك ، إرسال خطاب إلى بنك التعمير والإسكان ، فرع المنيا ، لبدء تسليمها للحاجزين .

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رئيس جهاز تنمية المنيا الجديدة ، أوضح أن الفائز بالوحدة ، عليه التوجه إلى بنك التعمير والإسكان ، فرع المنيا ، من أجل سداد جميع المستحقات المالية على الوحدة ، وإحضار خطاب موجه إلى جهاز المدينة ، يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة ، ثم التوجه إلى مقر جهاز المدينة ، لأخذ محضر الاستلام ، ومعه المستندات التالية

– صورة بطاقة الرقم القومي للمالك .

– صورة البطاقة للزوج أو الزوجة .

– أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان .

– أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك .

– صورة إيصال سداد الوديعة .

– صورة إيصال سداد آخر قسط .