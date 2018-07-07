تابع .. قرار “الإسكان” بخصوص مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وحدات متوسطي الدخل

Advertisements

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس الحكومة المصرية، الدكتور “مصطفى مدبولي” قائلاً: أنه سوف يتم دراسة تطبيق نظام الشراكة بين القطاع الخاص والدولة المصرية في تنفيذ وحدات لمتوسطي الدخل.

وأضاف: يتم خلال الفترة الراهنة دراسة إمكانية طرح وحدات الإسكان في حدود مائة وعشرين متر مربع بأسعار مناسبة، بحيث يتم تخصيص جزء من أراضي الدولة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويقوم المطورون العقاريون ببناء وحدات كاملة التشطيب في حدود مائة وعشرين متر مربع، ويتم تسليمها للوزارة من أجل طرحها للبيع من خلالها.

Advertisements

وأضاف الدكتور “مصطفى مدبولي”، في مقابل هذا يحصل المطورين العقاريين على أرض أخرى للاستثمار في مكان يتم تحديده من قبل وزارة الإسكان بنسبة استرشادية تصل إلى ستة وعشرين في المئة مقابل تسليم الوحدات المذكورة على ثلاثة مراحل “مرحلة الثلاث سنوات ومرحلة الخمس سنوات ومرحلة السبع سنوات”، بنسب متساوية بنسبة ستة وعشرين في المئة من الأراضي التي سوف يحصل عليها المطور العقاري.

وأكد أن نسبة البناء الإجمالية على مسطح الأراضي للمباني تصل إلى 1: 1، كما سيقوم المطورين العقاريين معاً برسم Master Plan للمكان بهدف خلق مجتمع سكني ومقصد سكاني.

وأوضح، أن مساحة ثلاثة آلاف فدان أو أكثر سوف تعود على الحكومة بخلق قيمة مضافة إلى باقي الأراضي المجاورة المملوكة للدولة المصرية، وسوف يساعد ذلك أيضًا على زيادة نمو الناتج الإجمالي المحلي، والعمل على طرح أراضي مجاورة بأسعار مرتفعة.

أقرا المزيد مشروع مربح يبدأ بـ1800 جنيه.. إليك 17 فكرة لمشروعات صغيرة مربحة