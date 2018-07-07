«التنمية الصناعية» توقع عقدا مع SDM و«بيراميدز» لتنمية المناطق الصناعية

منذ 21 دقيقة أخبار الاقتصاد
«التنمية الصناعية» توقع عقدا مع SDM و«بيراميدز» لتنمية المناطق الصناعية
هيئة التنمية الصناعية

انتهى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، المهندس أحمد عبد الرازق ، من توقيع عقود إنشاء وتطوير ، منطقتين صناعيتين جديدتين ، في مدينة العاشر من رمضان ، بمحافظة الشرقية ، مع شركة « SDM » للتطوير والإدارة ، وشركة « بيراميدز » لتنمية المناطق الصناعية ، وذلك على مساحة إجمالية ، تقدر بنحو 4 ملايين متر مربع ، بواقع مليوني متر مربع ، لكل منطقة .

ووقع العقد ، عن شركة « إس دي إم » ، المهندس أحمد صادق السويدي ، رئيس مجلس إدارة الشركة ، كما وقع المهندس محمد عبد الغني القماح ، عن شركة « بيراميدز » ، وذلك بحضور المهندس مجدي غازي ، نائب رئيس الهيئة العامة لتنمية المناطق الصناعية .

وفي بيان صحفي عنه ، اليوم الجمعة ، قال المهندس أحمد عبد الرازق ، إن إجمالي الاستثمارات ، المقرر أن تضخها الشركتين ، لتنمية المنطقتين ، تصل إلى 4 مليارات جنيه مصري ، موضحا أن المشروعات الصناعية ، المتوقع جذبها داخل المنطقتين ، تتخطى استثماراتها المتوقعة ، 12 مليار جنيه ، وذلك بعد اكتمالها ، وتوفر كذلك ، نحو 40 ألف فرصة عمل ، كما أنه من المخطط ، أن تقام صناعات متنوعة الأنشطة ، في المنطقتين .

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، أن توقيع العقود ، يأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة ، ممثلة في هيئة التنمية الصناعية ، بهدف إتاحة الأراضي الصناعية المرافقة ، لتلبية احتياجات القطاع الصناعي ، من الأراضي ، وذلك في ظل الإقبال المتزايد للمستثمرين الصناعيين ، على طلب أراض صناعية في المدينتين. كاثنين من أكبر المدن الصناعية ، والأكثر إقبالا من الصناع ، لإنشاء مشروعات .

ولفت المهندس أحمد عبد الرازق ، إلى أن العقود التي تم توقيعها ، تعكس إصرار الشركات المحلية العملاقة ، على أداء دورها الوطني ، في المساهمة في بناء اقتصاد البلاد ، عن طريق مساندة جهود الدولة ، في توفير أراض صناعية مرفقة ، وهو الذي طالما كان ، أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المحلية ، ما يجعل القطاع الخاص ، الذراع الرئيسية لتنفيذ خطط الدولة ، في الإصلاح الاقتصادي والتنمية ، كما أنها تأكيد ، على مواصلة نجاحات استثمارات الشركات ، التي حققتها في مصر .

وزاد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، أن الهيئة تلقت 7 عروض ، من شركات ، لتطوير المنطقتين في مدينة العاشر من رمضان ، وتمت الموافقة على عرض الشركتين ، بعد دراسة ومراجعة مستفيضة ، للدراسات الفنية والاقتصادية ، التي قدمتها الشركات .

وأكد المهندس أحمد عبد الرازق ، أن عقود الجيل الجديد. من مشروع المطور الصناعي ، شهدت إجراء تعديلات وتحسينات ، وهو المشروع الذي بدأت الهيئة ، أولى مراحله في العام 2007 ، وذلك بما يضمن تفعيل دور المطور. في إطار من الشفافية ، وتحقيق المصلحة المتبادلة ، لا سيما مع توجه الهيئة التدريجي ، نحو الاعتماد على القطاع الخاص ، كمطور صناعي للأراضي مستقبلا ، ليتحمل عوضا عن الدولة ، عبء توفير المرافق للأراضي الصناعية ، على مستوى محافظات الجمهورية كافة .

وتابع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، أن هذا الأمر ، سوف يتم في ظل إطار تنظيمي وقانوني محكم. يتيح الأراضي المرفقة لرجال الصناعة ، بسعر عادل داخل هذه المناطق ، حيث تحدد الهيئة السعر المناسب ، في إطار جدول زمني دقيق ، لافتا إلى أنه بموجب العقود ، تلتزم الشركتين بتنفيذ أعمال البنية الأساسية ، فضلا عن تسويق وتخصيص الأرض للمستثمر النهائي ، والخدمات ، خلال عامين ، تحت إشراف مستمر من الهيئة ، التي سوف تتولى اعتماد العقود ، بين الشركة والمستثمر النهائي ، وسوف تساند المطور ، في تسويق قطع الأراض الصناعية ، من أجل الإسراع من العملية التنموية للأراضي .

وأضاف المهندس أحمد عبد الرازق ، أن المنطقة الجديدة ، تشتمل على 20% من إجمالي المساحة ، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، دعما لهذا القطاع المهم ، وتشمل هذه المساحة وللمرة الأولى ، مجمع وحدات جاهزة للصناعات الصغيرة ، يبنيها المطور على 10% من إجمالي مساحة كل منطقة ، موضحا أن الهيئة ، وعن طريق شركة التنمية الصناعية الجديدة ، سوف تتولى إدارة المناطق الصناعية ، على مستوى محافظات الجمهورية كافة ، وسوف تعتمد على المطور الصناعي ، في إنشاء المناطق الجديدة ، حيث تعتمد استراتيجيتها ، على مركزية الخدمات ، ووضع حلول مجمعة ، من أجل استغلال توحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية ، عن طريق الهيئة ، حيث سيتم عمل وحدات خدمية مجمعة ، مثل أنظمة حماية مدنية ، وتقييم أثر بيئي مشتركة ، ما يقلل الوقت والتكلفة ، على المستثمرين داخل المناطق الصناعية ، فضلا عن سرعة إصدار التراخيص ، أملا في أن ينتقل فكر مركزية تقديم الخدمات ، إلى مناطق المطور الصناعي المتجاورة ، ليتم التنسيق والتعاون فيما بينهم ، وإنشاء إقامة مناطق خدمية مشتركة ، تضم مستشفيات ، أو مدارس ، أو مساجد ، وغيرها ، ما يقلل التكلفة ، ويرفع جودة الخدمات .

بدوره ، أعرب المهندس أحمد صادق السويدي ، رئيس شركة « إس دي إم » ، عن شكره للهيئة العامة للتنمية الصناعية ، على تيسير إجراءات الشركة ، ودعمها للقطاع الخاص ، لافتا إلى أن الشركة ، تنوى إنشاء المنطقة الجديدة ، على أعلى المواصفات العالمية ، كي تكون بمثابة علامة بارزة على مستوى مصر .

وأكد رئيس « إس دي إم » ، أن الشركة انتهت من الترتيبات اللازمة ، لتسويق المنطقة عالميا ، بغرض جذب كبرى الشركات ، للاستثمار بها ، لافتا إلى دعمه الكامل ، لتوجه الهيئة نحو مركزية الخدمات ، داخل المناطق الصناعية ، واستعداده للتعاون مع مناطق المطور الصناعي المجاورة ، لعمل مناطق خدمية ولوجستية مشتركة .