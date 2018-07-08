تصريحات هامة بشأن توسعات العاصمة الإدارية الجديدة

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أعلن المتحدث الرسمي باسم “العاصمة الإدارية الجديدة” العميد خالد الحسيني عن نفيه لما تردد من أنباء بشأن إضافة توسعات جديدة في العاصمة الإدارية لتصل مساحة المدينة إلى مائتين وستة آلف فدان.

وقد “الحسيني” أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة تصل إلى مائة وسبعين ألف فدان، وأن ما أثير حول إضافة ستة وثلاثين ألف فدان خاطئ.

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الجدير بالذكر أن رئيس قطاع الخدمات بشركة العاصمة الإدارية الجديدة “ياسر البارودي” قد أعلن الأسبوع الماضي “بأنه قد تم إضافة توسعات جديدة للمدينة لتصل إلى ستة وثلاثين ألف فدان لتصبح المساحة مائتين وستة ألف فدان”.

وقد أعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة في العاشر من شهر أبريل السابق “أن الشركة تسعى إلى جمع ما يقارب من ثلاثة مليارات جنيه مصري عن طريق بيع ألفي وحدة ضمن الحي السكني الثالث في العاصمة الإدارية في أول طروحات الوحدات السكنية القائمة في المشروع”.

وقد صرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الاستثمارات تصل إلى ما يقارب من عشرة مليارات جنيه في العاصمة الإدارية خلال العام المالي الحالي 2017/ 2018، لترتفع قيمة الاستثمارات إلى ما يقارب من عشرين مليار جنيه مصري.

ويجدر هنا الإشارة أن رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” قد أعلن في شهر أكتوبر لعام 2016 “أن مصر تستهدف الانتهاء من المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة بحلول عام 2018، فيما تنتهي من كامل المراحل في غضون خمسة إلى ست سنوات”.

وقد تم الإعلان عن إقامة “العاصمة الإدارية الجديدة” خلال مؤتمر “دعم وتنمية الاقتصاد المصري” والذي قد تم عقده في مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس لعام 2015، بتكلفة مالية تصل إلى خمسة وأربعين مليار دولار، وتضح على فترة تتراوح ما بين خمسة إلى سبع سنوات.

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