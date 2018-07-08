منحة يابانية لمصر بقيمة 15,5 مليون جنيه.. تعرف علي السبب

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قامت اليابان بمنح مصر منحة من أجل دعم إقامة نظام مميكن لاحتساب “ضريبة القيمة المضافة” بقيمة المنحة تصل إلى 15,5 مليون جنيه مصري.

وقد أوضح البيان الصادر عن “وزارة الاستثمار والتعاون الدولي” اليوم الموافق الأحد “أن الاتفاق يساهم في التنفيذ الفعال للسياسة المالية، والعمل على تعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي، ودعم برامج خطط التنمية في الدولة المصرية”.

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وقد وقع الاتفاق بين كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير اليابان بالقاهرة “تاكيهيرو كاجاوا”، وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين “وزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي” من أجل تيسير الإجراءات على المستثمرين.

وقد شهد وزير المالية محمد معيط وأحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس “شركة بي أم سي انترناشيونال اليابانية” وهي الشركة المقدمة من المنحة.