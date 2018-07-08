مؤشرات البورصة المصرية تتراجع في ختام جلسة اليوم

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أغلقت التعاملات المالية داخل سوق المال المصري في ختام جلسة تداول اليوم الأحد على تراجع بسبب “ضغوط مبيعات الأجانب”.

وقد بدء اليوم مؤشر EGX 30 بالصعود بمستهل التعاملات المالية، وقد تم إغلاق تعاملاته اليومية بتراجع قدر بنسبة مئوية تصل إلى 1,77% بالقرب من حاجز 15800 نقطة ليغلق عند مستوى “15839,84 نقطة”.

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وقد هبط أيضا مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة مئوية تصل إلى 1,94% عند مستوى 784,71 نقطة، كما تراجع أيضا مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً بنسبة مئوية تصل إلى اثنين في المائة ليغلق عند مستوى “1993,90 نقطة”.

وكما تراجع أيضا مؤشر EGX 50 متساوي الأوزان بنسبة مئوية تصل إلى 2,10 في المائة ليغلق عند مستوى 2662,35 نقطة، وقد أغلق رأس المال السوقي المصري عند مستوى “884,5 مليار جنيه مصري” وقد فقد 13,9 مليار جنيه.

كما هبط أيضا البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في السوق بنسبة مئوية تصل إلى 0,96 في المئة عند سعر 84,24 جنيه مصري بقيمة تداول تصل على 25,7 مليون جنيه.

وقد بلغ حجم التداول خلال تعاملات اليوم بنحو 259 مليون سهم، بقيمة مالية تصل إلى 908,9 مليون جنيه مصري، عبر تنفيذ 28,5 ألف عملية.

وقد اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للبيع بصافي 246,6 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب إلى الشراء بصافي قيمة تصل إلى 215,2 مليون جنيه مصري، كما بلغت قيمة تعاملات العرب حوالي 31,4 مليون جنيه.

كما لم يغلق خلال تعاملات اليوم أي سهم قيادي على ارتفاع خلال التعاملات المالية اليوم، وفي المقابل تصدر “جلوبال تيلكوم” الأسهم القيادية الهابطة بنسبة تصل إلى عشرة في المئة، وقد تلاه سهم “بالم هيلز للتعمير” بنسبة مئوية تصل إلى 7,93 في المئة، كما هبط سهم “مصر الجديدة للإسكان” بنسبة مئوية تصل إلى 7,22%.

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