التفاصيل الكاملة لطرح “غبور أوتو” لسندات توريق بقيمة 355 مليون جنيه

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صرحت “شركة جي بي أوتو” عن قيام الشركة التابعة لها وهي شركة “جي بي للتأجير التمويلي” بأول عملية إصدار سندات التوريق لها بقيمة مالية تصل إلى ثلاثمائة وخمسة وخمسين مليون جنيه مصري.

وقد أوضحت الشركة في “سوق المال المصري” اليوم الأحد أن الشركة سوف تقوم بتوظيف عائدات عملية التوريق في خفض مديونياتها والعمل على تعزيز مركزها المالي، وكذلك العمل على خلق حدود ائتمانية جديدة لدى البنوك المصرية، في إطار سعي الشركة للعمل على تعزيز خططها للنمو في المستقبل.

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وقد أوضحت الشركة أن عملية الإصدار سوف يتم عبر ثلاثة شرائح بمدد استحقاق تتراوح ما بين 13 , 36 , 60 شهراً، وقد أوضحت الشركة بأن الشرائح الثلاثة قد حصلت على تصنيف الجدار الائتمانية “A, AA, AA+” على ترتيب الشركة في منطقة الشرق الأوسط الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”.

وقد أعلنت “شركة جي بي أوتو” تفاصيل عملية إصدار سندات التوريق على النحو التالي:

الشريحة الأولى تصل قيمتها إلى مائة وأربعة وخمسون مليون جنيه، غير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة تصل إلى ثلاثة عشر شهراً، وعائد متغير يصل إلى 0,55% علاوى على سعر عائد أذون الخزانة مائة واثنين وثمانون يوم صافي بعد الضريبة.

الشريحة الثانية تصل قيمتها إلى مائة وسبعة وستون مليون جنيه قابلة للاستدعاء المعجل لمدة ستة وثلاثون شهراً، بحد أقصى وعائد متغير 1,1% علاوى على أسعار عائد أذون الخزانة مائة واثنين وثمانين يوم صافي بعد الضريبة.

الشريحة الثالثة تصل قيمتها إلى أربعة وثلاثون مليون جنيه قابلة للاستدعاء المعدل لمدة ستون شهراً بحد أقصى، وعائد متغير 1,7% علاوة على سعر عائد أذون الخزانة مائة واثنين وثمانون يوم صافي بعد الضريبة.

وقد أعلنت “شركة غبور أوتو” أن شركة الرحاب للتوريق سوف تقوم على عملية إصدار سندات التوريق، بينما يقوم “البنك العربي الأفريقي، والبنك التجاري الدولي بمصر” بأعمال الإدارة والترويج للإصدار.

ويجدر هنا الإشارة أن شركة غبور قد خسرت خلال العام السابق ما يقارب من 723,6 مليون جنيه مصري خلال شهر ديسمبر لعام 2017، في مقابل خسائر قد سجلت 989,8 مليون جنيه مصري خلال عام 2016.

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