وزير الزراعة يعلن مراجعة تشريعات القطاع الزراعي .. والأولوية لقانون الزراعة

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أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور “عز الدين أبو ستيت” قائلاً “تم تكليف المستشار القانوني بالوزارة، بمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالزراعة بهدف إنجاز الإصلاح التشريعي المطلوب منها”.

وقد جاءت تلك التصريحات خلال اجتماع “لجنة الزراعة والري بالبرلمان المصري” اليوم تحت رئاسة وكيل اللجنة النائب “هشام الحصري”، وبحضور نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الدكتورة منى محرز، وقد تم تخصيص الاجتماع من أجل استعراض “برنامج الحكومة المصرية بما يخص ملف الزراعة”.

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وقد أوضح “عز الدين أبو ستيت” أن قانون الزراعة سوف يكون من أولى التشريعات التي سوف يتم مراجعتها باعتباره أساس التطوير لمواكبة العصر الحديث.

وأكد “أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لابد أن تبدأ في العمل على تفعيل منظومة الكارت الذكي للفلاح”، وأكد على أنه مع بدء العمل على تفعيل الكارت الذكي للفلاح سوف تشجع باقي الفلاحين على الحصول على الكارت لما سوف يكون له من مميزات كبيرة لفئة الفلاحين.

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