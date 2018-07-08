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ننشر طريقة الاستعلام عن فاتورة مياه الشرب عبر الموقع الالكتروني لشركة المياة في مصر، حيث يمكن للمواطنين في جمهورية مصر العربية الاستعلام عن فاتورة مياه الشرب دون أي معاناة عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني “لشركة مياه الشرب”، وتأتي تلك الخطوة في إطار تقديم “الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي” العديد من الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم.

كما تستطيع كل أسرة مصرية في جميع المحافظات أن تقوم بدفع فاتورة مياه الشرب الخاصة بها من خلال خدمة “فوري”، ويقدم موقع مصر 365 طريقة الاستعلام عن فاتورة مياه الشرب عبر الموقع الإلكتروني لشركة مياه الشرب.

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طريقة الاستعلام عن فاتورة مياه الشرب

في البداية يقوم المواطن الراغب في الاستعلام عن فاتورة مياه الشرب بالدخول على الرابط الرسمي للبوابة الحكومية.

ثم يقوم المواطن بعمل عضوية جديدة له إذا كان تلك هي المرة الأولى لزيارته للموقع.

ثم يقوم بعدها باختيار الخدمة التي يريد أن يستعلم عنها.

ثم يقو باختيار شركة مياه الشرب للمحافظة التابع لها الموطن ثم يدخل رقم العداد، ورقم الاشتراك في فاتورة المياه لديه.

ثم يضغط على الاستعلام عن الفاتورة أو اختيار خدمة السداد.

التعريفة الجديدة لمياه الشرب

ويجدر هنا الإشارة أنه قد تم خلال الفترة الأخيرة تطبيق الزيادات الجديدة على فواتير مياه الشرب وهي كالتالي:

حجم استهلاك المياه من صرف على عشر متر تم زيادتها من ثلاثون قرشاً إلى خمسة وأربعين قرشاً.

وحدم استهلاك المياه من أحد عشر متر على عشرين متر تم زيادتها من سبعين قرشاً إلى مائة وعشرين قرشاً.

حجم استهلاك المياه من واحد وعشرين متر إلى ثلاثين متراُ تم زيادتها من مائة وعشرين إلى مائة وخمسة وستين قرشاً.

حجم استهلاك المياه من واحد وثلاثين متراً إلى أربعين متراً تم زيادتها من مائة وخمسة وخمسين قرشاً لتصبح مائتين قرشاً.

أما أكثر من أربعين متراً قد أصبح سعر المتر في التعريفة الجديدة مائتين وخمسة وعشرين قرشاً.

كما يمكن الاستعلام عن “فاتورة مياه الشرب” في جميع محافظات الدولة المصرية عن طريق إدخال قراءة العداد حيث يتم إدخال الرقم الآلي وهو رقم مكون من أربعة عشر رقماً مدون على فاتورة المياه.

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